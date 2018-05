: #News #Di Maio ribadisce: voto prima possibile - CybFeed : #News #Di Maio ribadisce: voto prima possibile - TelevideoRai101 : Di Maio ribadisce: voto prima possibile - AlbertoForesti3 : RT @CovelloStefania: Quanto detto da @matteorenzi in tv ribadisce le ragioni del Pd esplicitate negli organismi competenti evidenziando ipo… -

"Oggi è il primo maggio,la festa dei lavoratori.I partiti riempiranno questa giornata con frasi fatte,slogan e auspici sul lavoro e sull'articolo 1 della Costituzione. Sono solo parole. La verità è che se non interveniamo subito il lavoro in Italia diventerà sempre più sottopagato e precario. Va rivisto il Jobs Act,vanno rifondati i centri per l'impiego e va assicurata una pensione dignitosa a chi ha lavorato una vita". Poi:"Andiamo alil". Così Luigi Disu Facebook.(Di martedì 1 maggio 2018)