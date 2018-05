Di Maio per il voto subito La Lega | o governo Cdx-M5s o elezioni

Di Maio chiede il voto a giugno - ecco perché è quasi impossibile : Chiuso il secondo 'forno', a meno di improbabili cataclismi interni al PD [VIDEO] nella direzione del prossimo 3 maggio, frana l'ultima possibilità di costituire un governo dopo le elezioni dello ...

Di Maio vuol votare a giugno? Ecco perché è impossibile : "Bisogna tornare al voto il prima possibile, facciamo finalmente questo secondo turno a giugno". Fallita di fatto anche la trattativa con il Pd - anche se manca ancora la "sentenza" dell'assemblea di giovedì - Luigi Di Maio chiede di tornare alle urne e di farlo presto.Ma "il prima possibile" non è quello che spera il capo politico dei Cinque Stelle. Come spiega il Corriere, infatti, sebbene le norme costituzionali parlino di una finestra tra i ...

Grillo : “Entusiasmo di Luigi Di Maio propagandato come bramosia potere e la sinistra frou frou si sente superiore. Pd e FI? Parassiti” : Pd e Forza Italia come parassiti, la “sinistra frou frou” che si sente superiore e l’entusiasmo di Luigi Di Maio considerato dagli altri “bramosia di potere”. Chiuso il fronte con il Pd-M5s, torna a parlare anche Beppe Grillo. Che esce dal silenzio con un post sul blog personale che difende le scelte del Capo politico dei 5 stelle e attacca i partiti tradizionali. “L’entusiasmo di Luigi viene ...

Renzi chiude a Di Maio. L'ex premier : 'Governo a tempo per riscrivere le regole' : ... ignorato nelle parole delL'ex premier, chiederà alla direzione di ottenere il via libera all'incontro con i grillini : 'Incontrare Di Maio è normale, magari in streaming; votare la fiducia a un ...

RENZI A DI Maio : “INCONTRO SÌ - FIDUCIA PER GOVERNO NO”/ M5s : “Di più non potevamo fare - peccato per l'Italia” : RENZI chiude al M5S: “FIDUCIA a Di MAIO? Mai. Faccia GOVERNO con Salvini”. La replica del capo politico del Movimento 5 Stelle: “Ego smisurato”. Le ultime notizie sullo stallo politico(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 12:48:00 GMT)

Renzi : «Chi ha perso non può governare» E lancia la costituente con M5S e Lega Di Maio : «Ego smisurato» : «Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo, non possiamo far passare il messaggio che 4 marzo è stato uno scherzo». È quanto ha detto l'ex...

Elezioni Friuli - il crollo dei 5 Stelle? E' tutta colpa di Luigi Di Maio Pesano i fallimenti e l'apertura al Pd : Le Elezioni in Friuli Venezia Giulia decretano un clamoroso risultato: il m5s, trionfatore delle Elezioni politiche, fallisce e perde consensi rispetto al 4 marzo ma anche rispetto al 2013. Alle ultime consultazioni politiche, infatti, aveva totalizzato il 24,6 per cento mentre cinque anni fa aveva raggiunto il 19,2 per cento. Ora invece si dibatte sul 7,4 %, strasuperato dal Centrodestra, che vola, ma anche Segui su ...

Luigi Di Maio - un'altra scoppola : M5s travolto in Friuli Venezia Giulia - perché ora deve comandare Matteo Salvini : un'altra scoppola per Luigi Di Maio e il M5s . Dopo la sconfitta in Molise e la porta in faccia presa da Matteo Renzi e dal Pd , arriva dal Friuli Venezia Giulia la parola fine sulle ambizioni da ...

Chi è Giacinto della Cananea - l'uomo scelto da Di Maio per trovare convergenze con Lega e Pd : Il suo curriculum è di quelli di assoluto rilievo. Dentro c’è tutto per capire di che persona si tratta, qual è il suo profilo, tranne un elemento: come si è avvicinato al Movimento 5 stelle. Giacinto della Cananea infatti è l’uomo scelto da Luigi Di Maio per guidare il “comitato scientifico di analisi dei programmi”, incaricato di “individuare con metodo le convergenze ...

[Il retroscena] Renzi affoga il governo Cinque Stelle-Pd. Ma offre a Di Maio e Salvini una costituente per le Riforme : Il voto anticipato sarebbe, per Renzi, "uno schiaffo agli italiani perché una maggioranza c'è, è quella che ha vinto il 4 marzo e negare questo vorrebbe dire ammettere che la politica vive ancora una ...