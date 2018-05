DI MAIO “ELEZIONI A GIUGNO” - LO STOP DEL QUIRINALE/ Governo - ‘sale’ Salvini : Renzi fa ‘scoppiare’ il Pd : Di MAIO, "Elezioni a giugno": il QUIRINALE lo boccia, Salvini sale nelle ipotesi di Governo. Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd: "ci vuole ora un Congresso"(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 12:47:00 GMT)

Di MAIO vuole elezioni a giugno ma la prima data utile è a fine settembre : Luigi Di Maio vorrebbe fare a tutti i costi il premier ma è riuscito solo nell’impresa di marginalizzare i 5Stelle.

Il video di Di MAIO che chiede nuove elezioni a giugno : Dopo che Renzi ha chiuso a ogni possibilità di accordo, il leader del Movimento 5 Stelle ha chiesto a Salvini di appoggiarlo nella sua richiesta di elezioni anticipate The post Il video di Di Maio che chiede nuove elezioni a giugno appeared first on Il Post.

FEDRIGA TRIONFO ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018/ Risultati live - Salvini ‘ringrazia’ Pd-Di MAIO : Risultati ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018: Massimiliano FEDRIGA è il nuovo Governatore, spoglio diretta live. Urne chiuse: crolla M5s, TRIONFO Lega e Centrodestra(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 13:12:00 GMT)

Elezioni Friuli - il crollo dei 5 Stelle? E' tutta colpa di Luigi Di MAIO Pesano i fallimenti e l'apertura al Pd : Le Elezioni in Friuli Venezia Giulia decretano un clamoroso risultato: il m5s, trionfatore delle Elezioni politiche, fallisce e perde consensi rispetto al 4 marzo ma anche rispetto al 2013. Alle ultime consultazioni politiche, infatti, aveva totalizzato il 24,6 per cento mentre cinque anni fa aveva raggiunto il 19,2 per cento. Ora invece si dibatte sul 7,4 %, strasuperato dal Centrodestra, che vola, ma anche Segui su ...

Renzi a Che tempo che fa : “Chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Incontro con Di MAIO sì - fiducia no” : “Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. 7 italiani su 10 hanno votato o per Salvini o per Di Maio. Noi non possiamo con un gioco di palazzo uscire dalla porte d entrare dalla finestra. Il governo lo deve fare chi ha vinto”, ha dichiarato Matte Renzi a Che tempo che fa. “Incontrarsi con Di Maio sì, votare la fiducia a un governo Di Maio no. Anche per rispetto per chi ci guarda da casa, la gente sennò poi ...

CONSULTAZIONI FICO - GOVERNO PD-M5S/ Toninelli - “con Di MAIO premier” : Renzi ‘guarda’ alle Elezioni anticipate : CONSULTAZIONI GOVERNO, FICO "dialogo avviato tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Gli scenari del giorno dopo(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:50:00 GMT)

Consultazioni - il Pd da Fico : “Passi in avanti importanti - direzione il 3 maggio” | Di MAIO : “O intesa o nuove elezioni” : Consultazioni, il Pd da Fico: “Passi in avanti importanti, direzione il 3 maggio” | Di Maio: “O intesa o nuove elezioni” Il segretario reggente del Partito democratico conferma l’apertura al M5s per la formazione del governo. “Riconosciamo passi in avanti importanti”. Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi. […]

