Di Maio chiede il voto a giugno - ecco perché è quasi impossibile Video : Chiuso il secondo 'forno', a meno di improbabili cataclismi interni al PD [Video]nella direzione del prossimo 3 maggio, frana l'ultima possibilita' di costituire un governo dopo le elezioni dello scorso 4 marzo. #Luigi Di Maio, consapevole che il castello di carte sta per essere spazzato via, ha gia' annunciato che chiedera' al Presidente della Repubblica di anticipare il voto a giugno [Video]. Ma riteniamo che il leader del #M5S abbia un pò ...

Il video di Di Maio che chiede nuove elezioni a giugno : Dopo che Renzi ha chiuso a ogni possibilità di accordo, il leader del Movimento 5 Stelle ha chiesto a Salvini di appoggiarlo nella sua richiesta di elezioni anticipate The post Il video di Di Maio che chiede nuove elezioni a giugno appeared first on Il Post.

Di Maio a Salvini : "Andiamo insieme da Mattarella a chiedere di tornare a votare" : Con un video messaggio pubblicato su Facebook Luigi Di Maio prende atto del fallimento dei tentativi fatti dal M5S, prima con la Lega e poi col Pd, di aprire un dialogo per formare un governo. È un Di Maio deluso dopo che Renzi ha chiuso la porta ad ogni ipotesi di trattativa coi Cinque Stelle. Il Pd "ha preso un batosta", ricorda Di Maio, "qualcosa sembrava che stesse iniziando a capirlo, infatti aveva messo da parte Renzi relegandolo a ...

ACORDO PD M5S/ Governo - Martina incontra Fico e apre a Di Maio - Fassino si chiede : “Abbiamo alternative?” : Accordo M5S PD, Governo: Martina incontra Fico e apre a Di Maio, i Dem si spaccano: virale l’hashtag #senzadime. Potrebbe scatenarsi la rivolta in seno al Partito Democratico(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:49:00 GMT)

Molise : Di Maio - Paese ci chiede governo di cambiamento : Roma, 23 apr. (AdnKronos) - "Voglio dire grazie ad Andrea Greco per l’impegno e la passione con cui ha portato avanti una campagna elettorale non facile. Il MoVimento 5 Stelle si è presentato da solo, mentre dall’altra parte c’erano grandi ammucchiate che ora rischiano di sciogliersi come neve al so

Di Maio : Molise chiede governo cambiamento - gli darò ascolto : Roma, 23 apr. , askanews, 'Questo risultato è la dimostrazione che una larga parte del Paese ci chiede con forza di archiviare la vecchia politica e di far partire un governo del cambiamento. Non intendo lasciare questa richiesta inascoltata. Rimaniamo concentrati su questo obiettivo, fiduciosi di poter arrivare a dare al Paese un ...

Di Maio : contratto chiede lealtà e onore : "Passo importantissimo" per il dialogo con Lega e Pd, spiega Di Maio, "siamo impazienti di approfondire con la forza politica che lo vorrà", nel rispetto di "vincoli politici" a garanzia del patto, "...

Di Maio : contratto chiede lealtà e onore : 10.35 Dieci punti politici "per riportare l' Italia fuori dalla crisi economica, sociale e morale in cui è intrappolata da troppi anni". Così il leader M5S presenta sui social il "contratto di governo", pubblicato integralmente sul blog del Movimento. "Passo importantissimo" per il dialogo con Lega e Pd, spiega Di Maio, "siamo impazienti di approfondire con la forza politica che lo vorrà", nel rispetto di "vincoli politici" a garanzia del ...

Di Maio - ultimatum a Salvini. Berlusconi chiede «lealtà» : Alla vigilia del probabile incarico di Mattarella al presidente della Camera, Roberto Fico, il leader della Lega si trova nel mezzo delle pressioni contrapposte di Di Maio - che gli fa una corte sempre più serrata per convincerlo a fare subito un Governo - e dell’alleato (sempre più distante) Berlusconi preoccupato da una possibile rottura del fronte del Centrodestra...

Di Maio - ultimatum a Salvini. Berlusconi chiede «lealtà» : Alla vigilia del probabile incarico di Mattarella al presidente della Camera, Roberto Fico, il leader della Lega si trova nel mezzo delle pressioni contrapposte di Di Maio - che gli fa una corte sempre più serrata per convincerlo a fare subito un Governo - e dell’alleato (sempre più distante) Berlusconi preoccupato da una possibile rottura del fronte del Centrodestra...

[Il retroscena] Di Maio apre e chiude - Salvini chiede il pre-incarico e il patto fallisce ancora. "Qualcuno bara" : "Mi sa che i due Golden boy della politica italiana oggi non si sono capiti. Oppure c'è qualcuno che bara al tavolo". Alle 9 di sera il senatore di Forza Italia lascia palazzo Madama e sale su un taxi mostrando il pollice verso. La ...

Dopo l'inchiesta del Foglio sul programma M5s stravolto - Faraone - Pd - chiede spiegazioni a Di Maio : 'Mi ha colpito l' articolo di oggi sul Foglio e credo che Luigi Di Maio ci debba delle spiegazioni. Credo le debba a chi ha votato il Movimento 5 Stelle e a tutti gli italiani', scrive sul suo profilo ...

L asse Lega-M5s si impantana su Berlusconi Di Maio chiede passo di lato. Salvini 'No veti'. : Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo'. · IL GRUPPO AUTONOMIE Ha aperto le danze il gruppo delle Autonomie del ...

Consultazioni - l'asse Lega-M5S frana su Berlusconi. Di Maio chiede passo di lato - Salvini : «No veti» : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...