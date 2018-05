Di Maio | bisogna cambiare tutti | andiamo presto al voto

Lavoro - Di Maio : “Bisogna cambiare tutto - andiamo presto al voto” : Di Maio ritorna sulla necessità di tornare il voto a giugno: "I partiti riempiranno questa giornata con frasi fatte, slogan e auspici sul Lavoro e sull'articolo 1 della Costituzione. Ma se non interveniamo subito il Lavoro in Italia diventerà sempre più sottopagato e precario".Continua a leggere

Di Maio : Partiti vergognosi. Bisogna tornare al voto : Ieri ha parlato Matteo Renzi a 'Che tempo che fa', rompendo in modo leggermente anticipato il suo "silenzio di due anni" annunciato all'indomani delle elezioni del 4 marzo. Questa mattina è stato invece il turno di Salvini che ha tuonato con un "adiamo a governare" dopo la vittoria di Fedriga nelle regionali del Friuli Venezia Giulia. Non si capisce in che modo la vittoria del centrodestra in una regione dove ha votato poco più di mezzo milione ...

Di Maio : «Le tv di Berlusconi lanciano minacce velate a Salvini. Bisogna mettere mano al conflitto d'interessi» : Il tema è caro al Movimento, 'storicamente'. Ma in una giornata come oggi, dopo i durissimi attacchi di Berlusconi ai Cinquestelle, dopo le pressioni sulla Lega per sganciarsi da Forza Italia, ritrova ...

Governo - Di Maio : “O troviamo l’intesa con Pd o si torna al voto. Bisogna mettere mano al conflitto di interesse” : “Le differenze ci sono ma pensiamo al paese” Luigi Di Maio, dopo l’incontro con il presidente della Camera Roberto Fico parla apertamente dell’accordo con il Pd: “O si trova l’intesa o si torna al voto”. E, continua: “Abbiamo il 32%, non siamo autonomi e stiamo cercando di portare un buon contratto al rialzo non al ribasso che possa risolvere i problemi degli italiani. Ai cittadini interessa aver ...

Governo - Salvini a Di Maio : per dialogare bisogna averne voglia : Spilimbergo , PN, , 9 apr. , askanews, 'I giornalisti mi chiedono cosa rispondo a Di Maio', che ha definito 0% la possibilità di un Governo M5s-centrodestra, 'Non lo so. Pero' per dialogare con uno ha ...