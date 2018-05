Di Maio | appello a Salvini | “Elezioni subito” Dubbi della Lega e scelte di Mattarella

Luigi Di Maio si va a schiantare - l'appello disperato a Matteo Salvini : 'Chiediamo di tornare al voto a giugno' : Dopo essersi andato a schiantare, Luigi Di Maio detta pure le regole. Su Facebook il leader del Movimento 5 Stelle reduce dal doppio flop, strategico , il no di Matteo Renzi a un governo con il Pd, ed ...

L'appello di Di Maio al PD : ecco i punti in comune da realizzare Video : Il leader dei Cinquestelle lancia un appello al Partito Democratico per la realizzazione di un programma comune di governo. #Di Maio scrive una lettera al Corriere della Sera ed elenca quali sono i temi principali di accordo tra il suo movimento e l'ex nemico politico, #Pd. Gli argomenti sono diversi secondo Di Maio, si parte dal lavoro, si passa dalle tasse per poi arrivare al tema dell'immigrazione: in comune, dice il grillino, hanno la ...

Come ha risposto Renzi all'appello di Di Maio : Il Movimento 5 Stelle e' la prima forza politica italiana perché ha identità e valori ben precisi, che difendiamo senza compromessi'.

Come ha risposto Renzi all'appello di Di Maio : No a un governo con i 5 Stelle. No alla fiducia a Di Maio Premier. Sì alla proposta di mettersi al tavolo insieme e e riscrivere le regole. Ecco Come Matteo Renzi risponde a Fabio Fazio, ospite di 'Che Tempo che Fa', ma indirettamente alla lettera-appello del capo politico del Movimento pubblicata dal Corriere delle Sera. Non si può disattendere il voto degli italiani, "non possiamo prenderli ...

Di Maio - appello al Pd su punti comuni. Orfini : 'Letterina non basta' | : Il leader pentastellato elenca i possibili tratti di convergenza tra il suo schieramento e i dem e si dice "fiducioso". Replica il presidente dem: "M5s con noi e nostra agenda non c'entra nulla"

Di Maio - appello a Pd su punti comuni. Salvini : 'Non cambio programma' | : Il capo politico del M5s elenca i tratti di convergenza tra il suo schieramento e i dem e si dice "fiducioso". Sul contratto si possono definire tempi e obiettivi, ma precisa: "Non si tratta di ...

SALVINI CONTRO M5S - APPELLO DI Maio AL PD/ Renzi - “accordo impossibile” : Calenda - “governo tecnico” : Di MAIO: “Ecco i tanti punti in comune con il programma del PD, sono fiducioso”. Renzi dice no a M5s. Le risposte di Berlusconi e SALVINI, "noi non cambiamo i programmi"(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 16:20:00 GMT)

Governo - appello di Luigi Di Maio al Pd : "Ecco i punti in comune" | Renzi dice no all'accordo : Il leader pentastellato spiega anche che sul contratto si possono definire tempi e obiettivi. E aggiunge: "Se si può farequalcosa di buono per l'Italia e mettere finalmente i cittadinial primo posto, noi ci siamo"

Renzi ”impossibile Governo con M5s” : Di Maio - appello al Pd/ Salvini - “noi non cambiamo i programmi” : Di Maio: “Ecco i tanti punti in comune con il programma del PD, sono fiducioso”. Renzi dice no a M5s. Le risposte di Berlusconi e Salvini, "noi non cambiamo i programmi"(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 13:22:00 GMT)

Di Maio al Pd : ecco il mio appello - l'intesa si può trovare : Roma, 29 apr. , askanews, Per Luigi Di Maio un'intesa tra M5s e Pd 'si può trovare', il capo politico M5s, con una lettera al Corriere della sera, rivolge un 'appello' ai democratici in cui elenca i '...

Governo - appello di Luigi Di Maio al Pd : “Ecco i punti in comune” : Governo, appello di Luigi Di Maio al Pd: “Ecco i punti in comune” Il leader pentastellato spiega anche che sul contratto si possono definire tempi e obiettivi. E aggiunge: “Se si può farequalcosa di buono per l’Italia e mettere finalmente i cittadinial primo posto, noi ci siamo” Continua a leggere

APPELLO DI Maio AL PD : “PUNTI IN COMUNE NEL PROGRAMMA”/ Renzi chiude al M5s - Berlusconi cerca di farsi avanti : Di MAIO: “Ecco i tanti punti in COMUNE con il programma del PD, sono fiducioso”. Renzi dice no a M5s. La lettera del leader dei Pentastellati al Corriere della Sera: la risposta di Renzi(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 12:11:00 GMT)

Governo - appello di Luigi Di Maio al Pd : "Ecco i punti in comune" : Il leader pentastellato spiega anche che sul contratto si possono definire tempi e obiettivi. E aggiunge: "Se si può farequalcosa di buono per l'Italia e mettere finalmente i cittadinial primo posto, noi ci siamo"

L'appello di Di Maio al Pd : "Ecco i punti in comune nei programmi" : Lavoro, tasse, sanità, vitalizi, immigrazione e altro ancora. Sono tanti i punti in comune tra M5S e Pd secondo Luigi Di Maio che questa mattina, attraverso una lettera pubblicata sul 'Corriere della sera', ...