Di Maio | ' Al voto' Vuol dire che lascia?

Di Maio a Salvini “cambiamo tutto - subito al voto”/ M5s “governo ko : partiti preferiscono Berlusconi e Renzi” : Di Maio, "Elezioni a giugno": il Quirinale lo boccia, Salvini sale nelle ipotesi di Governo. Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd: "ci vuole ora un Congresso"(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 14:12:00 GMT)

Di Maio torna alla carica : ?"Al voto il prima possibile" : Luigi Di Maio insiste sulla richiesta di tornare alle urne. "Andiamo al voto il prima possibile", scrive il leader M5s in un post pubblicato su Facebook. "I partiti - spiega Di Maio parlando della Festa del lavoro - riempiranno questa giornata con frasi fatte, slogan e auspici sul lavoro e sull'articolo 1 della Costituzione. Sono solo parole. La verità è che se non interveniamo subito il lavoro in Italia diventerà sempre più sottopagato e ...

Crozza prende di mira Di Maio : “Al voto? Ma che cazzo ci dobbiamo dire ancora”. E poi la ‘camera’ di Fico : Maurizio Crozza nella consueta copertina di Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1, prende di mira la richiesta di nuove elezioni avanzata da Luigi Di Maio: “Torniamo a votare a giugno, ma per cambiare cosa? Noi siamo sempre gli stessi, loro sono sempre gli stessi e nelle stesse posizioni: Salvini non molla Berlusconi, Renzi non molla il suo ego e Fico non molla la sua colf…”. Il comico genovese su Roberto Fico e il “caso colf” ha poi ...

Di Maio chiede il voto a giugno - ecco perché è quasi impossibile : Chiuso il secondo 'forno', a meno di improbabili cataclismi interni al PD [VIDEO] nella direzione del prossimo 3 maggio, frana l'ultima possibilità di costituire un governo dopo le elezioni dello ...

Di Maio a Salvini : "Chiediamo il voto a giugno"Berlusconi : Cinquestelle inadatti a governare : Per il candidato premier pentastellato è "vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando al proprio orticello e allepoltrone". Berlusconi: "La vera clamorosa sconfitta, inquesta tornata elettorale, è quella del Movimento Cinque Stelle"