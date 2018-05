Di Francesco | con tifosi altro miracolo

Roma - Di Francesco : 'Con il Liverpool vogliamo la grande rimonta' : Roma - 'Davanti a 70mila persone non vi aspettate una squadra arrendevole, ma combattiva con il desiderio di andare oltre l'ostacolo. Sono felice di quanto fatto, ma non dobbiamo accontentarci: ...

Roma - Di Francesco : "Un altro miracolo? Con l'aiuto dei tifosi si può" : "Secondo voi andiamo a giocare una semifinale di Champions davanti a 70mila persone in modo arrendevole?" Eusebio Di Francesco proprio non ci sta a dare la Roma per finita contro il Liverpool. Sa che ...

Roma-Liverpool - la conferenza di Di Francesco e Nainggolan LIVE : la vigilia di Roma-LIVErpool, la partita che può consegnare ai giallorossi la finale di Champions League. Prima, però, servirà ripetere l'impresa già compiuta contro il Barcellona: rimontare i tre gol ...

Aversa - il pianista Francesco Virgilio in concerto nella chiesa di San Francesco delle Monache - : Lunedì 30 aprile, alle ore 19, è tornata la rassegna "Cimarosa Torna a Casa". Ad ospitare il concerto del pianista Francesco Virgilio la splendida chiesa di San Francesco delle Monache di Aversa. La ...

Dopo Capri il compleanno di Ilary Blasi continua a Roma con Francesco Totti [FOTO] : 1/11 ...

Roma - un attacco a Kiev : Di Francesco prepara la sfida di Champions con il Liverpool : La speranza è l'ultima ad arrendersi, quindi ci sono ancora tutto oggi e un pezzo di domani per capire e, appunto, sperare, ma l'aria che tira non è buona: Kevin Strootman difficilmente sarà della ...

Di Francesco : “Juve favorita - ma ancora deve giocare contro di noi” : Di Francesco: “Juve favorita, ma ancora deve giocare contro di noi” Eusebio Di Francesco non considera chiusa la lotta scudetto tra Juventus e Napoli: “Dopo la partita di oggi del Napoli, penso sia favorita la Juve. Anche se i bianconeri devono venire a giocare da noi…”. Lo ha dichiarato l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, […]

Roma - Di Francesco : “credo nella rimonta contro il Liverpool” : “Sono venuto qui per lanciare un messaggio: io ci credo. Questa squadra ha disputato già due partite veramente importanti in Europa, arrivando in semifinale, però il mio modo di pensare è di non accontentarsi mai, quindi vogliamo credere in questa rimonta sul Liverpool”. Così Eusebio Di Francesco, in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro gli inglesi. L’allenatore della Roma, ospite alla trasmissione ...

Paolo Borrometi incontra Papa Francesco : udienza privata con il Pontefice : ... da parte del Pontefice, che suggella la settimana di mobilitazione, dal 25 aprile al 1 maggio, per sostenere i cronisti minacciati e rimettere al centro dell agenda politica e mediatica il tema del ...

Orlando Bloom e Katy Perry a colloquio con Papa Francesco : 'Un onore incontrarlo' : Oggi, grazie alla The Cura Foundation, Katy e Orlando sono rimasti decisamente emozionati di fronte al Pontefice, che ha spiegato: 'La scienza, come tutte le attività umane, sa di avere limiti da ...

Katy Perry e Orlando Bloom a Roma incontrano Papa Francesco a un mese dal concerto di Bologna (foto e video) : Vacanza d'amore e cultura per Katy Perry e Orlando Bloom a Roma: la star californiana è arrivata a Roma col fidanzato, la mamma Mary Hudson e il suo manager, per godersi la città a un mese dell'unico concerto italiano del suo Witness Tour previsto a Bologna all'inizio di giugno. La cantante ha avuto la possibilità di incontrare Papa Francesco durante un'udienza in Vaticano sabato pomeriggio, in occasione della conferenza internazionale Unite ...

Che tempo che fa - anticipazioni : tra gli ospiti Matteo Renzi - Eusebio Di Francesco e Vanessa Incontrada : C'è anche Matteo Renzi tra i grandi ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa , in onda stasera su RaiUno dalle 20.35. Oltre all'ex presidente del Consiglio, in studio ci saranno anche grandi ospiti ...

Alfie Evans - c’è chi punta il dito contro Papa Francesco. Ma le accuse sono false : Alfie Evans è riuscito a far fermare, seppure per alcuni giorni, il mondo. E a far riflettere un’umanità assai diversa e troppo spesso distratta dall’effimero che non si rende conto che la vita corre velocissima, come quella di questo bambino di 23 mesi affetto da una grave quanto ignota patologia neurodegenerativa. Neppure gli appelli e i gesti concreti di Papa Francesco, al quale si era rivolto il papà di Alfie, sono bastati per portare il ...

