Deep Rising Presenze dal profondo | film stasera in tv 5 maggio | trama | curiosità

cubemagazine

(Di martedì 1 maggio 2018)dalè ilin tv sabato 52018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. L’horror scritto e diretto da Stephen Sommers ha come protagonisti Treat Williams e Famke Janssen. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVdalin tv: scheda GENERE: Horror ANNO: 1998 REGIA: Stephen Sommers CAST: Treat Williams, Famke Janssen, Kevin J. O’Connor, Anthony Heald, Wes Studi, Derrick O’Connor, Una Damon, Djimon Hounsou, Cliff Curtis, Clifton Powell, Jason Flemyng, Trevor Goddard DURATA: 104 Minutidalin tv:Alcuni pirati assaltano una lussuosa nave da crociera ...