Dazi - Usa : all'Ue 30 giorni per trattare : ANSA, - NEW YORK, 1 MAG - Un mese in piu' per trattare. L'amministrazione Trump estende di 30 giorni le trattative sui Dazi per l'alluminio e l'acciaio con Unione Europea, Canada e Messico. Lo ...

Merkel - Macron e May “Stop ai Dazi Usa o l’Ue si difenderà” : Un portavoce tedesco citato dai media della sua nazione ha annunciato che oggi la cancelliera Angela Merkel si è sentita telefonicamente con il presidente francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro inglese Theresa May per parlare del rischio che gli Stati Uniti impongano dei dazi alle merci dell’Unione Europea. La loro posizione comune è, secondo quanto riferito dal portavoce, la seguente:“Gli Usa non devono prendere alcuna misura ...

Dazi : Coldiretti - a rischio 40 - 5 mld di Made in Italy in Usa : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “La guerra commerciale con gli Stati Uniti mette a rischio 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy che hanno raggiunto nel 2017 il record storico grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all’anno precedente”. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat, in riferimento alla scadenza il primo maggio del periodo di esenzione concesso dagli Usa all’Ue ...

Dazi Usa - a rischio 37 miliardi di Made in Italy : Teleborsa, - I nuovi Dazi USA mettono a rischio 37 miliardi di Made in Italy . Secondo uno studio di Unimpresa, questa è la cifra di prodotti italiani che ogni anno vengono esportati negli Usa e che ...

Dazi Usa - a rischio 37 miliardi di Made in Italy : I nuovi Dazi USA mettono a rischio 37 miliardi di Made in Italy . Secondo uno studio di Unimpresa, questa è la cifra di prodotti italiani che ogni anno vengono esportati negli Usa e che potrebbero ...

Dazi : Londra - Parigi e Berlino ammoniscono gli USA : l'UE reagirà : Teleborsa, - Una telefonata tra i leader di Germania, Francia e Regno Unito, sancisce l'intesa di una posizione comune nei confronti dei Dazi americani: Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May ...

Dazi : Londra - Parigi e Berlino ammoniscono gli USA : "l'UE reagirà" : Una telefonata tra i leader di Germania, Francia e Regno Unito, sancisce l'intesa di una posizione comune nei confronti dei Dazi americani: Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May avvertono ...

Merkel-Macron-May : «Stop ai Dazi Usa altrimenti l’Europa si difenderà» : Telefonata tra i tre leader per concordare una risposta comune alla decisione del presidente Usa Donald Trump di imporre tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10 su quelle di alluminio, escludendo la Ue ma solo fino al primo maggio

L'UE vuole combattere nuovi Dazi Usa - : Sabato e domenica, Theresa May, ha tenuto una serie di conversazioni telefoniche con il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesco Angela Merkel. "Le parti hanno sottolineato l'...

Merkel-Macron-May : “Stop Dazi Usa o l’Ue si difenderà” : Merkel-Macron-May: “Stop dazi Usa o l’Ue si difenderà” Merkel-Macron-May: “Stop dazi Usa o l’Ue si difenderà” Continua a leggere

MAY - MACRON E MERKEL : “STOP Dazi - EUROPA SI DIFENDE”/ Trump - “Ue creata per approfittarsi degli Usa” : DAZI Usa: MERKEL, MACRON e May contro Trump: “STOP o l'EUROPA si difenderà”. Intesa tra Germania, Francia e Regno Unito anche sull'Iran(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:16:00 GMT)

Dazi Usa - Merkel-Macron-May : «Stop ai dazi o l'Europa si difenderà» : Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May ammoniscono gli Usa: non impongano dazi alle merci dell'Ue o l'Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi. La posizione comune, ha riferito un ...

Germania - Francia e Gran Bretagna contro Trump : “Usa fermino i Dazi o ci difenderemo” : Germania, Francia e Gran Bretagna contro Trump: “Usa fermino i dazi o ci difenderemo” Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May, hanno ammonito Washington: “Non impongano dazi alle merci dell’Ue o l’Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi”. Tajani: “Se Trump avvia una guerra commerciale con l’Europa commette un errore a danno del suo […]

Dazi Usa : Merkel - Macron e May contro Trump/ “Stop o l'Europa si difenderà”. Intesa anche sull'Iran : Dazi Usa: Merkel, Macron e May contro Trump: “Stop o l'Europa si difenderà”. Intesa tra Germania, Francia e Regno Unito anche sull'Iran(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:17:00 GMT)