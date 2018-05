Dazi | Ue | ' non negoziamo sotto minaccia'

La Ue a Trump : sui Dazi - non tratterà a colpi di minacce : Ross è parte della delegazione Usa che dal 3 maggio sarà in Cina per trattare ed evitare una guerra commerciale con la seconda economia al mondo: "Non andrei fino a là se non ci fosse un po' di ...

Dazi - Donald Trump concede all'Europa un altro mese per trattare. Ue nervosa : "Non negozieremo sotto minaccia" : Donald Trump concede all'Europa altri 30 giorni per trattare. Il presidente americano estende al 1 giugno il termine ultimo per l'imposizione dei Dazi sull'alluminio e l'acciaio, rimandando di fatto la decisione sulla loro entrata in vigore e potenzialmente posticipando una guerra commerciale.L'annuncio della Casa Bianca arriva a poche ore dalla scadenza del primo maggio, data inizialmente indicata per l'entrata in vigore di Dazi del 25% ...

Dazi - Trump posticipa al primo giugno decisione. Ue : "Non negozieremo sotto minaccia" : L'estensione delle trattative riguarda non solo l'Ue ma anche il Canada e il Messico, con i quali gli Stati Uniti sono impegnati a rivedere l'accordo di libero scambio del Nafta.

Dazi - l’Europa agli Stati Uniti : “Non negozieremo sotto minaccia” : “L’Ue ha indicato la sua disponibilita’ a discutere le questioni di accesso al mercato di interesse, ma ha anche chiarito che, come partner e amico di lunga data degli Usa, non negoziera’ sotto minaccia. Qualsiasi futuro programma di lavoro transatlantico deve essere equilibrato e reciprocamente vantaggioso“: lo spiega in una nota la Commissione Europea a seguito della decisione del presidente Donald Trump di ...

Mnuchin - Trump non ha ancora deciso su esenzioni Dazi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Vi spiego perché Trump non cambierà idea sui Dazi. A meno che Parla Salvatore Zecchini : Donald Trump non sembra avere dubbi, almeno secondo Salvatore Zecchini , economista in forza all'Ocse, professore di economia internazionale a Tor Vergata con un passato da capo del servizio studi ...

Dazi - Mnuchin : Trump non ha ancora deciso : 16.21 Il presidente americano Trump non ha ancora deciso se estenderà le esenzioni sui Dazi sull'acciaio e l'alluminio, attualmente in vigore per alcuni Paesi ma in scadenza nelle prossime ore. Lo afferma il segretario al Tesoro americano Mnuchin in un'intervista a Fox. Trump ha imposto Dazi del 25% sull'importazione di acciaio e del 10% su quella di alluminio in marzo, garantendo però esenzioni per alcuni Paesi, fra i quali l'Europa.

La linea comune di Merkel - Macron e May : "Sull'Iran non si cambia - Trump fermi i Dazi" : Come dire: se Trump cerca alleati nella sua campagna anti-Iran non sarà così stolto da mettere in difficoltà l'economia del Vecchio Mondo.

Il bacio tra Angela e Donald non ferma la guerra dei Dazi : Non solo la stretta di mano, anzi le due strette di mano. Pure due baci sulla guancia e i complimenti per il quarto mandato e come 'donna straordinaria'. Donald Trump gioca in contropiede e cerca di ...

Schiaffo di Trump alla Merkel. L'America non cede sui Dazi : sembrato un incontro più cordiale dell'ultimo quello tra Donald Trump e la cancelliera tedesca Angela Merkel, ma ciò non significa che la posizione degli Stati Uniti nei confronti dell'alleato europeo ...

Incontro Trump-Merkel è gelo sui Dazi alla Ue gli Usa non cambiano idea. 'Basta squilibri' : ... 'Basta squilibri commerciali con l'Unione europea, serve reciprocità', quella reciprocità che per il tycoon al momento manca, a svantaggio dell'economia e dei posti di lavoro americani. E che Trump ...

