DAZI | TRUMP SULL' UE DECIDE IN UN MESE Negoziato difficile | l' amicizia con Macron può

DAZI - Donald Trump concede all'Europa un altro mese per trattare. Ue nervosa : "Non negozieremo sotto minaccia" : Donald Trump concede all'Europa altri 30 giorni per trattare. Il presidente americano estende al 1 giugno il termine ultimo per l'imposizione dei Dazi sull'alluminio e l'acciaio, rimandando di fatto la decisione sulla loro entrata in vigore e potenzialmente posticipando una guerra commerciale.L'annuncio della Casa Bianca arriva a poche ore dalla scadenza del primo maggio, data inizialmente indicata per l'entrata in vigore di Dazi del 25% ...

DAZI : l’amministrazione Trump posticipa al 1° giugno la decisione su UE e altri Stati : L’amministrazione Trump ha esteso di 30 giorni, fino al 1° giugno, le trattative sui Dazi per l’alluminio e l’acciaio con Unione Europea, Canada e Messico: lo ha reso noto la Casa Bianca, sottolineando che le negoziazioni resteranno focalizzate sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. L'articolo Dazi: l’amministrazione Trump posticipa al 1° giugno la decisione su UE e altri Stati sembra essere il primo su Meteo Web.

DAZI contro Unione europea - Trump rinvia la decisione di un mese : ripartono le trattative : New York - Rinvio fino al primo di giugno. La lunga attesa per una decisione sui Dazi si è conclusa alle due di mattina , ora italiana, con un laconico messaggio dalla Casa Bianca, con il quale si ...

Mnuchin - Trump non ha ancora deciso su esenzioni DAZI : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Vi spiego perché Trump non cambierà idea sui DAZI. A meno che Parla Salvatore Zecchini : Donald Trump non sembra avere dubbi, almeno secondo Salvatore Zecchini , economista in forza all'Ocse, professore di economia internazionale a Tor Vergata con un passato da capo del servizio studi ...