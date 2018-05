Dazi | Trump posticipa al primo giugno decisione Ue | Non negozieremo sotto

Trump ha sospeso di nuovo i Dazi all’Europa : Una decisione definitiva dovrà essere presa entro l'1 giugno: i funzionari americani sperano che l'UE si impegni a diminuire le proprie esportazioni di acciaio e alluminio The post Trump ha sospeso di nuovo i dazi all’Europa appeared first on Il Post.

Dazi : l’amministrazione Trump posticipa al 1° giugno la decisione su UE e altri Stati : L’amministrazione Trump ha esteso di 30 giorni, fino al 1° giugno, le trattative sui Dazi per l’alluminio e l’acciaio con Unione Europea, Canada e Messico: lo ha reso noto la Casa Bianca, sottolineando che le negoziazioni resteranno focalizzate sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. L'articolo Dazi: l’amministrazione Trump posticipa al 1° giugno la decisione su UE e altri Stati sembra essere il primo su Meteo Web.

Trump estende di un mese l'esenzione su Dazi su acciao e alluminio per Ue - Canada e Messico : A trattare con la seconda economia al mondo sarà il segretario al Tesoro Steven Mnuchin insieme - tra gli altri - a Robert Lighthizer, l'uomo a capo dell'Office of the United States Trade ...

Vi spiego perché Trump non cambierà idea sui Dazi. A meno che Parla Salvatore Zecchini : Donald Trump non sembra avere dubbi, almeno secondo Salvatore Zecchini , economista in forza all'Ocse, professore di economia internazionale a Tor Vergata con un passato da capo del servizio studi ...

Dazi - Tajani : Trump ci ripensi : 16.54 "Ci aspettiamo che il presidenteTrump escluda l'Ue dalle tariffe una volta per tutte. Qualsiasi altra decisione danneggerebbe entrambe le parti, non lasciando altra scelta che adottare delle contromisure". Così in un tweet il presidente del Parlamento europeo Tajani riferendosi ai Dazi statunitensi su acciaio e alluminio per i quali domani scade la moratoria per l'Ue. "L'Europa non è il problema. Siamo l'alleato naturale degli Stati ...

Dazi - Mnuchin : Trump non ha ancora deciso : 16.21 Il presidente americano Trump non ha ancora deciso se estenderà le esenzioni sui Dazi sull'acciaio e l'alluminio, attualmente in vigore per alcuni Paesi ma in scadenza nelle prossime ore. Lo afferma il segretario al Tesoro americano Mnuchin in un'intervista a Fox. Trump ha imposto Dazi del 25% sull'importazione di acciaio e del 10% su quella di alluminio in marzo, garantendo però esenzioni per alcuni Paesi, fra i quali l'Europa.

Def : i Dazi di Trump uno shock per l'Italia : A scriverlo nero su bianco il ministero dell'economia nel Documento di economia e finanza appena varato dal governo. A queste stime terribili si aggiungono quelle di Confindustria che in un suo ...

La linea comune di Merkel - Macron e May : "Sull'Iran non si cambia - Trump fermi i Dazi" : Come dire: se Trump cerca alleati nella sua campagna anti-Iran non sarà così stolto da mettere in difficoltà l'economia del Vecchio Mondo.