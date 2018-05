Dazi | l’Europa agli Stati Uniti | “Non negozieremo sotto minaccia”

Merkel-Macron-May : «Stop ai Dazi Usa altrimenti l’Europa si difenderà» : Telefonata tra i tre leader per concordare una risposta comune alla decisione del presidente Usa Donald Trump di imporre tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10 su quelle di alluminio, escludendo la Ue ma solo fino al primo maggio

Dazi all’Europa e accordo con l’Iran - gelo Trump-Merkel : Dazi all’Europa e accordo con l’Iran, gelo Trump-Merkel Sui temi centrali dell’incontro avuto a Washington, il presidente degli Stati Uniti e la cancelliera tedesca non hanno trovato punti di contatto Continua a leggere

Merkel sfida Trump sui Dazi : “L’Europa investe negli Usa” : Il clima è stato diverso, come peraltro ci si aspettava, perché il rapporto personale di Donald Trump con Angela Merkel non è mai apparso caloroso come quello con Emmanuel Macron. Il risultato, però, è sembrato lo stesso. La cancelliera tedesca ha elogiato il presidente americano per i progressi in Corea del Nord, e ha promesso di assumersi più res...

Dazi all’Europa e accordo con l’Iran - gelo Trump-Merkel : Angela Merkel torna a casa a mani vuote. Nel suo faccia a faccia con Donald Trump, durato poco più di un paio d’ore, non ha compiuto quel miracolo che del resto non era riuscito nemmeno a Emmanuel Macron, pur accolto in pompa magna alla Casa Bianca. Né sui Dazi né sull’accordo con l’Iran la cancelliera tedesca è riuscita a scalfire il presidente am...

I Dazi Usa sospesi fino a maggio obbligano l’Europa a trattare : A Trump non interessano i dazi in quanto tali: vuole la garanzia che il surplus commerciale europeo sarà eliminato o almeno sostanzialmente ridotto, non importa con quale mezzo. Perciò:"Forse alla fine Trump aiuterà l'Italia (e l'Europa). La disputa sui dazi... implica l'avvio di un negoziato... [in cui] sarà ben presente il surplus della bilancia dei pagamenti dell'Europa che, in larga misura, è generato dalla ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : minaccia Trump all’Europa - guerra commerciale sui Dazi Usa-Ue? (11 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: scontro dazi Usa-Ue, minaccia Trump "vi tassiamo le auto". Parata militare senza carri armati ma con molti aerei per orgoglio Usa (11 marzo 2018).(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Dazi - l’Europa cerca il dialogo ma si preparaFrancia : “La nostra risposta sarà collettiva” : Dazi, l’Europa cerca il dialogo ma si preparaFrancia: “La nostra risposta sarà collettiva” A dettare la linea è il vicepresidente della Commissione Ue, Jyrki Katainen, il quale spiega che l’Unione Europea sta “preparando le contromisure, ma speriamo di non doverle usare”. Continua a leggere L'articolo Dazi, l’Europa cerca il dialogo ma si preparaFrancia: “La nostra risposta sarà collettiva” ...