Dazi | Donald Trump concede all' Europa un altro mese per trattare Ue nervosa | Non

Il bacio tra Angela e Donald non ferma la guerra dei Dazi : Non solo la stretta di mano, anzi le due strette di mano. Pure due baci sulla guancia e i complimenti per il quarto mandato e come 'donna straordinaria'. Donald Trump gioca in contropiede e cerca di ...

La Cina risponde a Donald Trump : Dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti : La Cina annuncia l'operatività da oggi dei dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per totali 3 miliardi di dollari, in risposta alla "mossa protezionistica" decisa dal presidente Donald Trump su su acciaio e alluminio: lo riporta una nota del ministero del Commercio, in cui si sollecita Washington "a revocare le misure protettive che violano le regole del Wto" e a "riportare i rapporti bilaterali ...

Usa - Donald Trump verso sanzioni alla Cina/ Ultime notizie : Ue esclusa dai Dazi su acciaio e alluminio : Usa, Donald Trump verso sanzioni alla Cina: il presidente americano vicino alla firma, mentre l'Europa sarebbe esclusa dai dazi sull'acciaio e sull'alluminio.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:51:00 GMT)

Donald Trump vuole imporre Dazi e sanzioni alla Cina - accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi : Analisti e osservatori temono che la decisione di Trump possa portare a una nuova guerra commerciale, con conseguenze per l'economia mondiale.

Donald Trump vuole imporre Dazi e sanzioni alla Cina - accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta per annunciare un piano di sanzioni economiche contro la Cina, accusata di avere incentivato il furto di brevetti e proprietà intellettuali dalle aziende statunitensi, per trarne vantaggi economici e produttivi di vario The post Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina, accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi appeared first on Il Post.

Donald Trump apre all'Europa sui Dazi ma chiede a Bruxelles di eliminare prima i suoi : Donald Trump apre a negoziati con l'Europa sui dazi. Ma chiede a Bruxelles un impegno concreto per rivedere molte delle misure che per il tycoon danneggiano imprenditori, agricoltori ed allevatori americani. Solo così anche il Vecchio Continente potrà essere esentato dalla stretta sulle importazioni di acciaio e di alluminio annunciata dalla Casa Bianca, come già deciso per Paesi alleati come Canada, Messico e Australia. E ...

Dazi - la mossa di Donald Trump : ripropone la retorica dell’uomo anti-sistema in vista delle elezioni di midterm a novembre : Nell’annunciare le tariffe su acciaio e alluminio, Donald Trump si è rivolto alla storia e ha citato quei presidenti che, nel passato, hanno usato il protezionismo per far crescere l’economia americana. “Tutti i nostri grandi presidenti, da Washington a Lincoln a Jackson a Teddy Roosevelt – ha detto Trump – hanno capito che l’America deve avere una base manifatturiera forte, vibrante, indipendente… La politica tariffaria protezionistica dei ...

L'Europa spera di essere esentata dai Dazi di Donald Trump - ma ha pronta una strategia difensiva : L'Europa, con Francia, Germania e Gran Bretagna in testa, ma anche la Cina e la Corea del Sud. La firma di Donald Trump sul provvedimento che introduce i dazi (al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio) dà origine a una reazione dura e piccata da parte di moltissimi Paesi. Bruxelles è perentoria: "Se si avverasse il peggior scenario possibile siamo pronti a portare gli Usa al Wto", ha detto il vicepresidente della Commissione ...

Dazi Usa - la Francia deplora la decisione di Donald Trump : Le Maire ha poi avvertito che "una guerra commerciale tra Usa e resto del mondo farà solo dei perdenti".

Donald Trump firma la legge sui Dazi su acciaio e alluminio. In vigore tra 15 giorni : La mossa del presidente americano. Saranno applicati dazi sulle importazioni del 25 e del 10 per cento.

Usa - Donald Trump non molla sui Dazi : 22.28 "Nessuna marcia indietro" sui dazi alle importazioni di acciaio e alluminio, ma "non credo che ci sarà una guerra commerciale".Così il presidente Usa,Trump, alla Casa Bianca dove ha incontrato il premier israeliano. Trump, poi, non esclude di partecipare all'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, il 14 maggio. I rapporti tra Stati Uniti e Israele "non sono mai stati migliori", ha sottolineato Trump.

Donald Trump rilancia e sfida ancora l'Europa sui Dazi : "Pronti a mettere una tassa sulle auto europee vendute negli Usa" : Donald Trump minaccia una tassa sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue già massicce tariffe e barriere commerciali verso le imprese americane, noi applicheremo semplicemente una tassa sulle automobili che continuano a riversare negli Stati Uniti", scrive il presidente americano su Twitter, replicando così ai vertici europei che hanno criticato la sua proposta sui ...