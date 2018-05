L’arma di Europa e Giappone contro il rischio Dazi si chiama superdollaro : Di fronte alla prospettiva di una guerra commerciale i mercati hanno in un primo momento reagito molto negativamente penalizzando soprattutto Borse, come Francoforte o Tokyo, dove la presenza di titoli esportatori è maggiore. Nell’ultimo mese tuttavia c’è stato un netto recupero per entrambre queste piazze...

Dazi contro Unione europea - Trump rinvia la decisione di un mese : ripartono le trattative : New York - Rinvio fino al primo di giugno. La lunga attesa per una decisione sui Dazi si è conclusa alle due di mattina , ora italiana, con un laconico messaggio dalla Casa Bianca, con il quale si ...

Dazi - Europa unita contro Trump : messaggio di Macron - May e Merkel : Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May ammoniscono gli Usa: non impongano Dazi alle merci dell'Ue o l'Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi. La posizione comune, ha...

L’incontro Trump-Merkel si conclude con un nulla di fatto/ Gelo sui Dazi e sul nucleare Iran : Trump-Merkel, L’incontro poi il Gelo. Sui dazi il presidente USA non cambia idea: “Troppi squilibri ora basta". Nessun passo indietro da parte dell'americano sull'imposte all'UE(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Incontro Trump-Merkel è gelo sui Dazi alla Ue gli Usa non cambiano idea. 'Basta squilibri' : ... 'Basta squilibri commerciali con l'Unione europea, serve reciprocità', quella reciprocità che per il tycoon al momento manca, a svantaggio dell'economia e dei posti di lavoro americani. E che Trump ...

Incontro Trump-Merkel. La cancelliera sui Dazi all'Europa : «Il presidente deciderà» : New York - Donald Trump e Angela Merkel hanno discusso le differenze tra Stati Uniti e Europa, dal commercio all'Iran, sfoderando toni più incoraggianti del passato, quando il presidente americano e ...

Cina : nuova mossa contro Usa - maxi Dazi su cereale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Tenaris indietreggia : Dazi USA contro Corea del Sud meno pesanti del previsto : Teleborsa, - Pressione su Tenaris, che a Piazza Affari perde terreno, mostrando una discesa del 3,99%. Secondo indiscrezioni a scatenare le vendite sul titolo dell'azienda che produce tubi in acciaio, ...

