Dazi | Casa Bianca conta su fine negoziati con UE in 30 giorni

Dazi - Iran - Gerusalemme. Trump liquida "Frau Angela" : tre ore alla Casa Bianca - zero risultati : Die Welt, l'ammiraglia conservatrice del gruppo Springer, era stata facile profeta, titolando: "Fasto per Macron, una fredda alzata di spalle per Merkel". Così è stato. Il giornale tedesco aveva messo le mani avanti annotando che "la breve visita della cancelliera prevede un sobrio incontro di lavoro nel quale ci si limiterà a discutere lo stretto necessario, l'atmosfera sarà caratterizzata da una sorta di ...

"Voi scorretti - noi no". Casa Bianca critica Pechino per i contro-Dazi : La Casa Bianca ha criticato Pechino per i contro-dazi cinesi in risposta a quelli americani su acciaio e alluminio: "Invece di mettere nel mirino l'export Usa commercializzato correttamente, la Cina deve cessare le pratiche scorrette che stanno danneggiando la sicurezza nazionale Usa e distorcendo i mercati globali", ha detto Lindsay Walter, uno dei portavoce della presidenza. "I sussidi della Cina e la costante sovraproduzione sono la causa ...

Casa Bianca annuncerà i Dazi contro la Cina giovedì : New York, 21 mar. , askanews, giovedì la Casa Bianca annuncerà i nuovi dazi contro la Cina che il presidente americano, Donald Trump, ha anticipato nei giorni scorsi. Lo scrive Cnbc sostenendo che i ...

Casa Bianca smorza le tensioni della guerra dei Dazi : ... tra gli ultimi quelli del numero uno del FMI , Christine Lagarde , che ha dichiarato che "ledere il commercio fa male all'economia e alle persone". Parlando di Trump , Navarro ha dichiarato: "E' ...

Casa Bianca - Trump firma decreto su Dazi : 21,49 Il presidente americano, Donald Trump, ha siglato il provvedimento che impone dazi del 25% alle importazioni di acciaio e del 10% a quelle di alluminio. Lo afferma la Casa Bianca. Come anticipato, Canada e Messico saranno esclusi dai dazi per questioni di "sicurezza nazionale", ma ma in questo caso molto dipenderà dall'esito dei negoziati per la riscrittura dell'accordo di libero scambio siglato con gli Usa nel 1994, il Nafta. "Gli ...

Dazi : la Casa Bianca conferma - Trump pronto a firmare la legge : "Proteggo i lavoratori americani" : NEW YORK - 'Proteggo i lavoratori americani, proteggo la sicurezza nazionale': così Donald Trump ha confermato la nuova tappa della sua offensiva protezionista . I settori da difendere stavolta sono l'...

Dazi - fonti Casa Bianca : Trump pronto a firmare giovedì provvedimento : Il presidente americano, Donald Trump, dovrebbe firmare il provvedimento sui Dazi nella giornata di giovedì. E' quanto riferiscono due esponenti dell'amministrazione Usa citati da Axios. Le due fonti ...

Scontro sui Dazi - lascia consigliere Casa Bianca : Washington, 7 mar. (AdnKronos/Dpa) – Il consigliere economico di Donald Trump Gary Cohn ha rassegnato le sue dimissioni, ha confermato la Casa Bianca ieri sera. Fautore del libero mercato, Cohn non ha accettato la scelta del presidente americano, che in un tweet ha preannunciato una “decisione a breve” sulla nomina di un nuovo consigliere economico, di introdurre dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio, denunciando che ...

Scontro Trump-Ue su Dazi - Cohn si dimette da Casa Bianca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Il primo a pagare Dazio è Gary Cohn - l'ex Goldman Sachs consigliere di Trump lascia la Casa Bianca : Quelle di Trump sono parole che non lasciano dubbi sulle intenzioni di portare avanti una politica fortemente protezionistica, nonostante l'insistente pressing sulla Casa Bianca per scongiurare il ...