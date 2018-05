DAL 5 MAGGIO ' DON GIOVANNI' DI MOZART ' OPERACAMION' AL TEATRO NAZIONALE

1° Maggio : al rientro DALle vacanze 6 - 5 milioni di italiani : Al rientro 6,5 milioni di italiani che hanno colto l’occasione del ponte del primo Maggio per concedersi una breve vacanza, che si conclude con il tempo incerto in buona parte della Penisola. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ per il giorno dei lavoratori dalla quale si evidenzia che tra questi poco meno della metà (2,7 milioni) hanno addirittura sfruttato per il viaggio l’intero periodo dal 25 aprile. Le destinazioni preferite sono ...

Primo maggio - “io rider 40enne peDALo per 110 km sotto la pioggia. E se rifiuto un’ora di lavoro la app mi taglia il rating” : “In una domenica di pioggia ho pedalato 115 chilometri. Fatti due conti, ho guadagnato 1 euro al chilometro”. Pietro non si allena per il triathlon ma il fiato ce l’avrebbe, per forza di cose. Da due anni fa il rider per Foodora, su e giù per Torino per quattro o cinque ore al giorno. Quando ha iniziato aveva già passato i 40 e l’azienda in cui lavorava come programmatore l’aveva lasciato a casa. Nel frattempo si è ...

Concerto del Primo Maggio a Taranto in diretta DALle 14 : la scaletta con Emma e tanti altri : Il Concerto del Primo Maggio a Taranto accoglierà sul palco alcuni dei grandi nomi della musica italiana. Doppio, quindi, l'appuntamento con la musica della Festa dei Lavoratori, che ripropone anche la storica manifestazione in Piazza San Giovanni a Roma. A condurre la kermesse pugliese saranno ancora Valentina Petrini, Valentina Correani e Andrea Rivera, con la new entry Martina Dell’Ombra. La location scelta è il Parco Archeologico delle ...

LODO GUENZI/ Chi è? DAL palco di Sanremo con Lo stato social al Concerto del Primo Maggio 2018 : LODO GUENZI, frontman de Lo stato sociale, presenta il Concerto del Primo Maggio 2018 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma insieme ad Ambra Angiolini.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:09:00 GMT)

Tredici : la stagione 2 DAL 18 di maggio su Netflix - ecco il primo teaser! : Le cassette erano solo l'inizio! A sorpresa, Netflix ha diffuso il primo teaser trailer della seconda stagione di Tredici, in arrivo sulla piattaforma di streaming il 18 maggio.

E' il primo Primo Maggio in cui la Cgil è eclissata DALle 5 stelle : "Sarà il Primo Primo Maggio senza una sinistra politica. Per più di un secolo il mondo del lavoro ha avuto un suo partito, un riferimento parlamentare, ma dopo il 4 marzo non ce l'ha". Così ha scritto ...

Il Crotonese DAL 1° maggio passa da trisettimanale a bisettimanale : Una scelta controcorrente in un mondo dominato dall'informazione 'mordi e fuggi' dei social media. Una scelta presa per offrire un prodotto informativo di maggiore qualità, con più spazio all'...

Da Unieuro stanno per arrivare gli Happy Sconti a tasso zero - DAL 4 al 17 maggio : Happy Sconti A tasso zero è il nuovo volantino di Unieuro che sarà in vigore dal 4 al 17 maggio. Scopriamo in anteprima quali saranno i dispositivi Android in promozione. L'articolo Da Unieuro stanno per arrivare gli Happy Sconti a tasso zero, dal 4 al 17 maggio proviene da TuttoAndroid.

'Polinote Musica in città' : sei comuni - un unico festival - DAL 5 maggio al 10 giugno : Per più di un mese il programma prevede una ventina di appuntamenti tra concerti, spettacoli di Musica e lettura, nei luoghi più significativi della città di Pordenone , Convento di San Francesco, ...

Allerta Meteo - brusco peggioramento DAL Primo Maggio : avviso della protezione civile - criticità arancione in Sardegna : Allerta Meteo – Una profonda saccatura di origine atlantica raggiungerà nella giornata di domani il Mediterraneo centrale, apportando un flusso di correnti sud-occidentali, umide e instabili, sulle regioni italiane. In questa prima fase la perturbazione determinerà condizioni di maltempo più spiccate sulla Sardegna, che sarà ripetutamente sferzata da precipitazioni diffuse e intense, mentre fenomeni meno forti inizieranno a interessare le ...

Omba - DAL 3 maggio in arrivo le lettere di licenziamento : MILANO - Festa del lavoro amara per i lavoratori della Omba in liquidazione. La società specializzata nella carpenteria meccanica di grandi dimensioni - acquistata dalla famiglia Malacalza nel 2001 - ...

Festival di arti circensi a Vittoria - spettacoli DAL prossimo 10 maggio : ... il Chiostro delle Grazie e il Castello Enriquez con vari spettacoli tra cui l'attesissimo Circo Zoé con "Naufragata" e Trio Trioche con "Troppe arie" senza dimenticare domenica 20 maggio pomeriggio ...

Primo maggio : DAL Calendimaggio alla Festa del lavoro : Da tempi immemori l’umanità ha celebrato la rinascita della natura e la sua ritrovata fertilità con suggestivi riti propiziatori. Le origini dell’attuale 1 maggio, Festa del lavoro, a ben vedere, sono antichissime. Basta pensare che nell’antica Roma, il Primo giorno di maggio, si tenevano i Floralia, festeggiamenti in onore di Flora, dea della primavera e dei fiori, tra canti, danze e processioni. Nelle terre celtiche scoprirono che il 1 ...

Auto - DAL 20 maggio cambia tutto : arriva il certificato obbligatorio - ecco cos'è : Dal 20 maggio 2018 cambia tutto per quanto riguarda la revisione dell'Auto. A partire da tale data infatti, diventerà obbligatorio il certificato di revisione che sarà dato all'intestatario dei veicolo, dai centri Autorizzati o dalle stesse officine, successivamente al controllo dell’Auto. Questo documento sarà cartaceo e dovrà essere compilato con i dati del veicolo analizzato, inserendo tra le informazioni obbligatorie la targa e il numero di ...