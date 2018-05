Da Israele a Roma il Giro d' Italia fa la storia

Corteo 25 aprile a Roma : scontro Palestinesi-Israele/ “In piazza con le kefieh” : Ebrei “ora l’Anpi li escluda” : 25 aprile, Corteo unitario a Roma a rischio? scontro Palestinesi-Israele: "in piazza con bandiere e kefieh, vogliamo Palestina libera". Ebrei, "l'Anpi li escluda dalla manifestazione"(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:14:00 GMT)

Israele - amb.Romania andrà a Gerusalemme : 04.38 Il governo rumeno trasferirà la sua ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. "La decisione è stata presa, e adesso la attueremo", ha detto il primo ministro, Dragnea. Bucarest si adegua così agli Usa, mentre gli altri Paesi dell'UE continuano a riconoscere Tel Aviv come capitale israeliana. A dicembre Trump aveva annunciato il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele, il trasferimento è previsto per il 14 maggio. ...

Ebrei romani in festa per 70 anni fondazione Stato Israele : Verrà anche esposta per la prima volta la dichiarazione originale della nascita dello Stato di Israele del 1948, uno degli otto esemplari originali esistenti al mondo. Contemporaneamente, presso il ...

Roma - la guerra del carciofo : «Alla giudia non è casher». Il rabbinato d'Israele vuole vietarlo : ... Ruth Dureghello, si vedono entrambi intenti a pulire i carciofi e prepararli per il piatto tradizionale famoso ormai in tutto il mondo.

Il carciofo della discordia per il Rabbinato di Israele alla giudia non è kosher . Insorge la comunità ebraica romana : ... Ruth Dureghello, si vedono entrambi intenti a pulire i carciofi e prepararli per il piatto tradizionale famoso ormai in tutto il mondo. E Di Segni di cucina kosher se ne intende. Nel marzo del 2010 ...

Migranti - l'accordo tra Israele e UNHCR è già sospeso. Retromarcia di Netanyahu : Aggiornamento martedì 3 aprile 2018 - Benjamin Netanyahu ha sospeso l'accordo annunciato ieri tra Israele e Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (UNHCR) relativo al ricollocamento in alcuni Paesi occidentali di oltre 16mila Migranti africani che sono attualmente in Israele. Il Premier ha annunciato che oggi andrà a fare un sopralluogo nei quartieri di Tel Aviv in cui è concentrata la maggior parte dei profughi e nel frattempo sospende ...

Israele - accordo con Onu sui migranti : è caos Netanyahu : "Anche in Italia" - poi la retromarcia : Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu prima annuncia un accordo sul ricollocamento (anche in Italia) dei migranti africani attualmente in Israele, poi doppia retromarcia. "L'Italia era solo un esempio, ma l'accordo è sospeso".

