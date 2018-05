Crozza prende di mira Di Maio | “Al voto? Ma che cazzo ci dobbiamo dire ancora” E poi la

ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 maggio 2018) Maurizionella consueta copertina di Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1,dila richiesta di nuove elezioni avanzata da Luigi Di: “Torniamo a votare a giugno, ma per cambiare cosa? Noi siamo sempre gli stessi, loro sono sempre gli stessi e nelle stesse posizioni: Salvini non molla Berlusconi, Renzi non molla il suo ego e Fico non molla la sua colf…”. Il comico genovese su Roberto Fico e il “caso colf” ha poi aggiunto: “Io sostituirei il reddito di cittadinanza con quello di ‘chi ti ramazza la stanza’. Una cosa è certa comunque –conclude – che il Presidente della Camera non sappia chi pulisce la sua di camera rappresenta uno dei più grandi misteri della storia della Repubblica.” Tutte le puntate di Che Fuori Tempo che Fa sono su www.raiplay.it L'articolodiDi: “Al? Ma checiancora”. E ...