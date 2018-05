Cremonese-Novara Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Probabili Formazioni Cremonese-Novara - Serie B 01-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Cremonese-Novara, Serie B 2017/2018, 39^ Giornata ore 15.00: analisi e pronostico della partita. Grigiorossi a caccia della vittoria dopo sedici turni. Cremonese-Novara 1 Maggio. Nell’incontro programmato per martedì pomeriggio e valido per la 39esima giornata del campionato cadetto, si incontreranno quindicesima e 17ma in classifica. I Grigiorossi sono quindicesimi in classifica a quota 43 e vengono da ...