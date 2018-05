Credevo fosse finito il mondo Invece stasera vi farò ballare

Fa morire di fame un bambino di 2 anni : “ Credevo fosse posseduto dal demonio” : Aracely Maza, una donna pastore di 51 anni di una chiesa di Dallas, Stati Uniti, è stata dichiarata colpevole per il decesso del piccolo Benjamin Aparicio, a cui ha vietato di nutrirsi per ben tre settimane nell'aprile del 2015: "Solo con il digiuno si sarebbe salvato dal demone che lo possedeva".Continua a leggere

VLADIMIR LUXURIA/ Video - ho pensato al suicidio Credevo non ci fosse futuro per una come me (S'è fatta notte) : Video, VLADIMIR LUXURIA si scaglia contro la bellissima showgirl Cecilia Capriotti per via di alcune sue dichiarazioni. Questo e molto altro nel programma S'è fatta notte. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 09:25:00 GMT)