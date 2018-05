Corea nord | Trump | annuncio luogo e data summit a giorni

Corea nord : summit tra Giappone - Corea del Sud - Cina il 9/5 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Corea del Sud ha tolto gli altoparlanti al confine che trasmettevano propaganda contro la Corea del Nord : L’esercito della Corea del Sud ha rimosso alcuni degli altoparlanti che trasmettevano materiale di propaganda lungo il confine con la Corea del Nord. Secondo un funzionario sudCoreano contattato da Reuters, anche la Corea del Nord ha iniziato a fare lo The post La Corea del Sud ha tolto gli altoparlanti al confine che trasmettevano propaganda contro la Corea del Nord appeared first on Il Post.

Corea del Nord : 'Dal 5 maggio avremo lo stesso fuso orario del Sud' - Seul rimuove gli altoparlanti di propaganda : La Suprema assemblea del popolo NordCoreana ha adottato un decreto che dal 5 maggio uniformerà il fuso orario di Pyongyang a quello di Seul. Rispetto al meridiano di Greenwich ci saranno dunque non ...

Usa-Giappone : manterremo la massima pressione sulla Corea del Nord : Roma, 30 apr. , askanews, In vista del previsto summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader NordCoreano Kim Jong Un, Stati uniti e Giappone hanno concordato di mantenere la politica della 'mssima pressione' nei confronti di Pyongyang perché proceda alla denuclearizzazione della Penisola Coreana. Lo scrivono i media giapponesi, dando conto dell'incontro …

Nord Corea - il ministro degli esteri cinese in visita ufficiale il 2 e 3 maggio : Pechino non è rimasta a guardare. Il convitato di pietra dello storico incontro tra i due leader Coreani Moon e Kim muove le sue pedine e fa sapere per voce del ministero degli esteri che il ministro ...

Punggye-ri - il sito della Corea del Nord dove stati condotti i test nucleari “danneggiato irrimediabilmente” nel 2017 : Marcio o funzionante, il sito NordCoreano dei test nucleari di Punggye-ri, dove e’ nata ed e’ stata poi perfezionata l’atomica di Kim Jong-un, sara’ chiuso a maggio, a 12 anni dalla prima detonazione: in base all’Ufficio presidenziale di Seul, il leader ha fatto l’annuncio venerdi’ al summit di Panmunjom, assicurando le sue “buone condizioni”. Il 9 ottobre del 2006 Kim Jong-il, padre del ...

Nord Corea - occhi puntati sul summit con Trump per l'addio al nucleare : Dopo lo storico incontro fra i presidenti delle due Coree, il processo di denuclearizzazione del regime di Kim Jong-un passa per un appuntamento cruciale: il summit con Donald Trump. Sarà il confronto ...

Corea : il Nord sposterà l’ora per uniformarsi al Sud : Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, ha reso noto che sposterà l’ora in vigore nel Paese di 30 minuti per uniformarla al fuso orario del Sud, come gesto di conciliazione dopo lo storico vertice di venerdì scorso. I due Paesi della penisola divisa hanno diversi fusi orari dal 2015, quando il Nord ha tirato indietro le lancette di 30 minuti rispetto al Sud per riportare l’ora a quella in uso prima del dominio coloniale giapponese ...

Kim Jong-un : "A maggio la Corea del Nord smantellerà il sito dei test nucleari" : La Corea del Nord chiuderà a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri e lo "farà in pubblico", attraverso un processo rivelato a esperti Usa e sudCoreani, e giornalisti. Lo ha riferito l'Ufficio di presidenza di Seul.La chiusura di Punggye-ri, nel Nordest del Paese, avverrebbe in "forma pubblica", al punto che Kim ha espresso l'esplicito desiderio di un invito esteso ad esperti sulla sicurezza Usa e sudCoreani, nonché ...