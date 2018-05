Coppia ubriaca abbandona il figlio di sei anni in auto

Blastingnews

(Di martedì 1 maggio 2018) Si sa, nel mondo di oggi, educare un bambino è tutt'altro che facile, così come molto complicato risulta essere dei buoni genitori. Gli ultimi casi di bullismo che hanno travolto la Toscana ne sono una prova evidente. Certe volte, però, coloro che dovrebbero far crescere nel migliore dei modi il "futuro adulto" si dimostrano totalmente incapaci di svolgere il proprio importantissimo ruolo. A tal proposito, ciò che è successo a Firenze ha dell'incredibile. La vicenda Unadi genitori peruviani, entrambi di trentacinque, dopo aver "alzato il gomito" per tutta la notte, hanno deciso di lasciare il lorodi soli seiall'interno dell'. I due, però, non hanno nemmeno chiuso a chiave la loro macchina e, di conseguenza, il piccolo è riuscito ad allontanarsi dall'abitacolo senza alcun impedimento. Fortunatamente, il bambino è stato ritrovato poco dopo da due passanti, ...