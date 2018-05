Coppa di Cina | Paletta tira un rigore alle stelle VIDEO

U13 Femminile - Fermo vicina alla Coppa Marche : Filippetti PARZIALI: 8-10, 26-14, 36-28 LA CRONACA Complimenti a tutte le ragazze che, partite con qualche stento nel primo quarto lasciando alla sola Peroli il compito di realizzare, si svegliano ...

Dopo Cina - Giappone - Stati Uniti e Messico - anche la nazionale di calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019 : Il giornale brasiliano Globo Esporte ha scritto che fra le nazionali di calcio invitate a partecipare alla prossima Coppa America, il torneo continentale sudAmericano, ci sarà anche il Qatar. La notizia è stata confermata da Ivan Bravo, direttore dell’accademia calcistica The post Dopo Cina, Giappone, Stati Uniti e Messico, anche la nazionale di calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019 appeared first on Il Post.

Coppa Davis di tennis : Bolelli-Fognini ko nel doppio - la Francia è più vicina alle semifinali : Gli azzurri sono sull'1-2 e oggi devono assolutamente vincere gli ultimi due singolari Un'ora e 54 minuti di partita, la durata di una trasmissione tv dal titolo amaro: chi li ha visti? A Genova il ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Kaisa Makarainen vince l’inseguimento di Tyumen e avvicina Kuzmina nella generale! Italiane indietro : La lotta per la Sfera di Cristallo è completamente riaperta: alla vigilia dell’ultima gara di Coppa del Mondo di Biathlon femminile 2017-2018, la slovacca Anastasiya Kuzmina ha soli cinque punti di vantaggio sulla finlandese Kaisa Makarainen, che oggi si è imposta nell’inseguimento di Tyumen al termine di una prova in cui ha dovuto soffrire fino all’ultimo metro per riportarsi sotto break rispetto alla leader di Coppa ed essere ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Kamil Stoch stravince a Trondheim e avvicina la Sfera di Cristallo : Nelle ultime settimane è inavvicinabile. Il polacco Kamil Stoch, dopo Lillehammer un paio di giorni fa, ha ottenuto il secondo successo consecutivo in Coppa del Mondo di Salto con gli sci, imponendosi sul trampolino HS 140 di Trondheim, in Norvegia. Già nella prima serie, pur saltando da gate inferiore rispetto agli avversari, aveva stabilito il nuovo record del trampolino, atterrando a 146 metri, mezzo metro più lontano rispetto a Robert ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Kamil Stoch domina a Lillehammer e avvicina la Sfera di Cristallo! : Kamil Stoch è stato letteralmente imbattibile nella gara dal trampolino HS140 di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Salto con gli sci. Il polacco si è imposto con 306.4 punti frutto di due salti eccezionali (140,5 e 141 metri, ha vinto entrambe le serie) che gli hanno permesso di battere il connazionale Dawid Kubacki (278.7). Il Campione Olimpico, capace di conquistare il suo sesto successo stagionale nel circuito, ha ...

SuperCoppa Cina : vince il Guangzhou di Fabio Cannavaro : PECHINO , Cina, - Primo trofeo sulla panchina del Guangzhou Evergrande per Fabio Cannavaro . La formazione allenata dall'ex capitano della Nazionale si è aggiudicata la Supercoppa di Cina battendo per ...