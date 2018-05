“Copiona!” Grande Fratello | Barbara ma che combini? Il particolare | stavolta | non è

caffeinamagazine

(Di martedì 1 maggio 2018) Una settimana questa che gli appassionati delnon dimenticheranno facilmente. Da Luigi Favoloso, sempre più vicino a Patrizia (e che ha detto ormai addio a Nina Moric), al Tarzan di Viterbo che aveva accusato proprio Luigi di aver alzato le mani a telecamere spente, alla rissa verbale tra Baya Dame e Aida Nizar che ha portato alla squalifica del primo con una motivazione inappellabile quanto logica: ”Le aggressioni e la violenza non hanno nulla a che fare con lo spirito del programma”. Il romano di origine senegalese ha abbandonato la casa e ha raggiunto lo studio. “Nella Casa sono successe cose orrende. – ha detto la conduttrice – Io non ci sto e l’Italia non si sta. Io e ilci siamo vergognati di aver mandato in onda simili cose. Qualsiasi tipo di provocazione non giustifica chiudersi in un branco. Il bullismo ...