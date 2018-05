Concertone del Primo Maggio - gli artisti sul palco : Pomeriggio di musica per il tradizionale Concertone del Primo Maggio a piazza San Giovanni a Roma. Aspettando la serata con i Ministri, Gianna Nannini, Sferaebbasta, Max Gazzè e Fatboy Slim sul palco ...

Primo Maggio : inizia la festa del Concertone tra divertimento e politica : Sono stati i ragazzi de Lo Stato Sociale a introdurre il Concerto del Primo Maggio 2018, presentati da Ambra Angiolini, in una Piazza San Giovanni con molti spazi ancora vuoti alle 15. Il tema del...

Al via il Concertone del Primo maggio : Piazza San Giovanni gremita. La presidente del Senato nel mirino della band. Il Capo dello stato: «Inaccettabile la disoccupazione al Sud

Al via il Concertone del Primo maggio - Lo Stato Sociale attacca Casellati : Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, il tradizionale concertone del Primo maggio . La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato il ...

Il Concertone del Primo Maggio e quel ridicolo processo alla misoginia della trap : ... e vanitosi , con l'aria da stronzi come quei gangsta che vedevamo su MTV, negli anni Novanta, quando era difficile immaginare che una delle coppie piu potenti e influenti del mondo sarebbero ...

Max Gazzè & Form/ La sinfonia delle leggende popolari si sposa con il lavoro ( Concertone Primo Maggio 2018) : Max Gazzè & Form parteciperanno al Concertone del Primo Maggio 2018 a Roma con il suo stile culturalmente molto elevato e musicalmente pieno di sorprese, cosa accadrà?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:51:00 GMT)

Roma - ecco il piano sicurezza per la visita del Papa - Concertone e Champions : Due giornate da bollino rosso nella Capitale: primo maggio con il Concertone e la visita del Papa e 2 maggio con Roma -Liverpool e lo sbarco di cinquemila tifosi inglesi tra cui 40 hooligans sotto...

Sfera Ebbasta/ Il re della Trap “spaccherà” il Concertone - e poi arriva Ghali… (Concerto Primo Maggio 2018) : Sfera Ebbasta parteciperà al concertone del Primo Maggio e dopo aver "spaccato" a Romadarà il via al top della collaborazione con un altro gigante della Trap italiana: Ghali.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:14:00 GMT)

1° maggio : anche Gianna Nannini sul palco del Concertone di Roma : 'Nonostante l'infortunio al ginocchio', ha fatto sapere, ci sarà anche lei sul palco Roma no perché non 'voglio rinunciare alla mia presenza'. Parola di Gianna Nanni che si aggiunge così all'elenco di ...

Primomaggio.net - Il sito del Concertone del primo maggio a Roma : Possibile seguire il primo maggio anche in web streaming live , grazie al video player di Rai 3, e commentare in social tv i momenti più intensi e le esibizioni delle band e dei cantanti. Un modo per ...