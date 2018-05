Concerto Primo Maggio | Taranto Cantanti e scaletta | sul palco lo striscione dei figli

Max Gazzè & Form/ La battuta di Ambra Angiolini : "Ti sei portato poche persone" ( Concerto ne Primo Maggio 2018) : Max Gazzè & Form parteciperanno al Concertone del Primo Maggio 2018 a Roma con il suo stile culturalmente molto elevato e musicalmente pieno di sorprese, cosa accadrà?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 21:39:00 GMT)

Primo Maggio - largo all avanguardia dalla trap alle provocazioni - è il miglior Concerto ne - Musica - Spettacoli : Un Primo Maggio all'insegna della contemporaneità. La Musica italiana di oggi ha occupato per intero le cinque ore della prima parte del Concertone , il miglior e da molti anni a questa parte, con un ...

GIANNA NANNINI/ Sale sul palco e infiamma il pubblico ma arriva l'imprevisto ( Concerto Primo Maggio 2018) : GIANNA NANNINI salirà sul palco del Concerto Primo Maggio 2018 a Roma con le stampelle, dopo l'incidente durante il concerto del suo Fenomenale Tour a Genova.

Primo Maggio - la gente del " Concerto ne" boccia l'alleanza Pd-M5S : Parla anche di politica la gente del "concertone" del Primo Maggio a Roma. Quasi tutti boccia no la possibile , e ormai tramontata, alleanza Pd-5 Stelle: "Programmi completamente opposti, non si ...

Concerto ne primo maggio - via con il monologo dello Stato sociale : «Mi sono rotto» : È Lo Stato sociale ad aprire la lunga maratona di Rai3 da piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale Concertone del primo maggio e di nuovo a scatenare polemiche. Gremita la...

Primo Maggio : inizia la festa del Concerto ne tra divertimento e politica : Sono stati i ragazzi de Lo Stato Sociale a introdurre il Concerto del Primo Maggio 2018, presentati da Ambra Angiolini, in una Piazza San Giovanni con molti spazi ancora vuoti alle 15. Il tema del ...

