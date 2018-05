CONCERTO PRIMO MAGGIO | TARANTO Cantanti e scaletta | le parole del leader dei Modena City

CONCERTO PRIMO Maggio - Roma scaletta/ Diretta streaming Rai : il tributo di Ambra Angiolini (1 maggio) : Concerto Primo Maggio a Roma , ecco tutti gli artisti che saliranno sul palcoscenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:02:00 GMT)

LO STATO SOCIALE - LODO GUENZI/ "Mi sono rotto il c..." al CONCERTO PRIMO Maggio 2018 : tre anni fa fu censurato : Lo STATO SOCIALE, LODO GUENZI: il Concerto del Primo Maggio 2018 in piazza San Giovanni aperto con un monologo antipolitica destinato a scatenare delle polemiche...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:54:00 GMT)