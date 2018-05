CONCERTO PRIMO MAGGIO | ROMA SCALETTA Diretta streaming Rai | Lo Stato Sociale apre

Al via il CONCERTOne del Primo maggio - Lo Stato Sociale attacca Casellati - Musica - Spettacoli : È Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, il tradizionale concertone del Primo maggio. La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato ...

CONCERTO PRIMO Maggio - Lo Stato Sociale contro la presidente del Senato : “Mi sono rotto il cazzo della Casellati” : “Mi sono rotto il cazzo… di Luca Cordero! della Casellati!”. Il Concerto del Primo Maggio a Roma si apre con Lo Stato Sociale che attacca la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Reinterpretando una delle loro hit, la band bolognese ha recitato diverse strofe riviste contro la seconda carica dello Stato, Luca Cordero di Montezemolo e diversi elementi di attualità. “Mi sono rotto il c… della ...

CONCERTO PRIMO Maggio 2018 : la scaletta : Ambra Piazza San Giovanni a Roma sta per accendersi con la lunga maratona del Concerto del Primo Maggio. Di seguito la scaletta completa dei cantanti, con l’ordine di esibizione. Chiude Fatboy Slim. Concerto Primo Maggio 2018: la scaletta INDIGO FACE GIORGIO BALDARI BRASCHI ESPOSITO MARIA ANTONIETTA FRAH QUINTALE WRONGONYOU ACHILLE LAURO e BOSS DOMS MIRKOEILCANE NITRO GALEFFI GEMITAIZ GAZZELLE WILLIE PEYOTE ERIO LA MUNICIPÀL ZUIN DARDUST ...

Il CONCERTOne del Primo Maggio e quel ridicolo processo alla misoginia della trap : ... e vanitosi , con l'aria da stronzi come quei gangsta che vedevamo su MTV, negli anni Novanta, quando era difficile immaginare che una delle coppie piu potenti e influenti del mondo sarebbero ...

CONCERTO del Primo Maggio - gli artisti a Piazza San Giovanni - e non solo - : Concerto del Primo Maggio: ecco gli artisti presenti Come ogni Primo Maggio, in tutto il mondo ricorre la ' Festa del lavoro ", che in Italia viene celebrata con il classico Concerto organizzato dai sindacati CGIL, CISL e UIL in Piazza San Giovanni. Nel corso della 28esima edizione del ...

Max Gazzè & Form/ La sinfonia delle leggende popolari si sposa con il lavoro (CONCERTOne Primo Maggio 2018) : Max Gazzè & Form parteciperanno al Concertone del Primo Maggio 2018 a Roma con il suo stile culturalmente molto elevato e musicalmente pieno di sorprese, cosa accadrà?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:51:00 GMT)

Francesca Michielin/ "Domata" Roma scalderà il palco con Alanis Morissette (CONCERTOne Primo Maggio 2018) : Francesca Michielin canterà sul palco del Concerto del Primo Maggio e poi tornerà sulla ribalta internazionale che oramai le appartiene. Sarà lei ad aprire il concerto di Alanis Morissette(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:47:00 GMT)

Ultimo/ Ritorno alle origini per il ragazzo romano... ma oggi sul palco! (CONCERTOne Primo Maggio 2018) : Ultimo fa parte della line-up del Concerto del Primo Maggio 2018. Il vincitore delle nuove proposte di Sanremo è considerato il Re dei giovani, riuscirà a smuoverne le coscienze?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:22:00 GMT)

Sfera Ebbasta/ Il re della Trap “spaccherà” il concertone - e poi arriva Ghali… (CONCERTO PRIMO Maggio 2018) : Sfera Ebbasta parteciperà al concertone del Primo Maggio e dopo aver "spaccato" a Romadarà il via al top della collaborazione con un altro gigante della Trap italiana: Ghali.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:14:00 GMT)

CARMEN CONSOLI/ L'Eco di Sirene arriva fino alle piazze di Roma (CONCERTOne Primo Maggio 2018) : CARMEN CONSOLI protagonista al concerto del 1 Maggio: la "cantantessa" torna sul palco di piazza San Giovanni con un progetto tutto "rosa" e due inediti(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:03:00 GMT)

CONCERTO PRIMO Maggio 2018 a Roma : la scaletta degli artisti : Sul palco saliranno band che raccontano il mondo intorno e che lo fanno con un linguaggio autentico, onesto", hanno dichiarato i due conduttori Ambra Angiolini e Lodo Guenzi. Vediamo insieme la ...