Concerto del Primo Maggio | messa in onda e orari della manifestazione canora

1° maggio : anche Gianna Nannini sul palco del Concertone di Roma : 'Nonostante l'infortunio al ginocchio', ha fatto sapere, ci sarà anche lei sul palco Romano perché non 'voglio rinunciare alla mia presenza'. Parola di Gianna Nanni che si aggiunge così all'elenco di ...

Concerto Primo Maggio - Taranto/ Cantanti e scaletta : tutti gli ospiti dell’evento - luogo e orari (1 maggio) : Concerto Primo Maggio a Taranto, ecco tutti gli artisti che saliranno sul palcoscenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 07:15:00 GMT)

Concerto del Primo Maggio 2018 – Con Ambra Angiolini e Lodo Guenzi in diretta su Rai 3. : Come tradizione dal 1990, ritorna su Rai 3 il Concerto del Primo Maggio (o, più popolarmente, il Concertone). Anche quest’anno la sede di questa manifestazione, organizzata dai tre Maggiori sindacati italiani, CGIL, CISL e UIL è Piazza di Porta San Giovanni a Roma, dinnanzi alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Primo Maggio 2018 | I conduttori e gli orari In questa edizione, la conduzione del Concertone sarà affidata ad una ...

Emma Marrone - scherzo Le Iene/ Video - la cantante sarà protagonista nel Concerto del primo maggio a Taranto : Emma Marrone, scherzo Le Iene: Video. La cantante difende delle persone in difficoltà, ma la rabbia si trasforma presto in amore e ringraziamento a Nadia Toffa.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:51:00 GMT)

San Simplicio - ecco il programma della festa. Ci sarà anche il Concerto di Fausto Leali. : L'appuntamento con la Sagra delle cozze è per sabato 12 maggio al parco Fausto Noce e la stessa sera, il palco degli spettacoli ospiterà il concerto del chitarrista dei Pooh, Dodi Battaglia. Il Palio ...

Roma - ecco il piano sicurezza per la visita del Papa - Concertone e Champions : Due giornate da bollino rosso nella Capitale: primo maggio con il Concertone e la visita del Papa e 2 maggio con Roma-Liverpool e lo sbarco di cinquemila tifosi inglesi tra cui 40 hooligans sotto...

Sky Arte - Afterhours : dietro le quinte del Concerto del trentennale : Dentro una sala prove appositamente allestita, gli Afterhours si preparano al concerto al Forum di Assago: evento celebrativo del loro trentennale. Tre ore di musica che hanno fatto impazzire i fan il 10 aprile, con il Palazzetto tempio della musica praticamente sold out e un pubblico arrivato da tutta Italia. Con il documentario Afterhours VS FORUM – Cose semplici e banali in onda in prima visione assoluta mArtedì 1° maggio su Sky Arte HD ...

Primomaggio.net - Il sito del Concertone del primo maggio a Roma : Possibile seguire il primo maggio anche in web streaming live , grazie al video player di Rai 3, e commentare in social tv i momenti più intensi e le esibizioni delle band e dei cantanti. Un modo per ...

Olbia - maltempo : rinviato il Concerto del Primo Maggio : La manifestazione di domenica 6 Maggio si articolerà come da programma con la presenza di espositori e spettacoli a partire dalla mattina dalle ore 10, l'area food e il concertone a partire dalle 16.

Concerto del Primo Maggio 2018 - Lodo Guenzi a TvBlog : "Un talent show? Sì - alla grande! Ma sì!" (Video) : Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, la band bolognese che ha ottenuto la definitiva consacrazione presso il grande pubblico con la partecipazione all'ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Una vita in vacanza, condurrà, insieme ad Ambra Angiolini, l'edizione 2018 del Concerto del Primo Maggio di Roma.Sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano, si alterneranno, oltre a Lo Stato Sociale, anche i seguenti artisti: Gianni ...

NADIA TOFFA/ Le Iene - al Concerto del primo maggio con Emma Marrone? “Spero di esserci” : NADIA TOFFA, Le Iene: l'inviata e conduttrice chiede consigli ai follower per il nuovo look. “Che fasce carine mi consigliate?”, la richiesta su Instagram. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:10:00 GMT)

Concerto Ermal Meta - Assago / Sui social i ringraziamenti di Fabrizio Moro : la foto dell'abbraccio : Concerto Ermal Meta, Assago: grandissimo successo e sold out per il cantante italo-albanese al Mediolanum Forum. Grandissimi ospiti tra cui Elisa, Fabrizio Moro, Jarabe De Pablo e Venditti.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:38:00 GMT)

Meteo - ondata di maltempo in arrivo. Pioggia sul Concertone del Primo maggio : UNA PERTURBAZIONE atlantica questa sera raggiungerà il Nord Italia e gli ultimi aggiornamenti per martedì Primo maggio non lasciano alcun dubbio: è in arrivo un peggioramento delle condizioni Meteo ...

