Concerto 1 maggio 2018 Taranto | la diretta tv | streaming e la scaletta dei cantanti

La scaletta dei cantanti al Concerto del primo maggio a Roma : Il tradizionale "concertone" organizzato dai sindacati in piazza San Giovanni in Laterano inizia alle 15: i principali artisti che si esibiranno The post La scaletta dei cantanti al concerto del primo maggio a Roma appeared first on Il Post.

Max Gazzè & Form/ La sinfonia delle leggende popolari si sposa con il lavoro (Concertone Primo Maggio 2018) : Max Gazzè & Form parteciperanno al Concertone del Primo Maggio 2018 a Roma con il suo stile culturalmente molto elevato e musicalmente pieno di sorprese, cosa accadrà?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:51:00 GMT)

Francesca Michielin/ "Domata" Roma scalderà il palco con Alanis Morissette (Concertone Primo Maggio 2018) : Francesca Michielin canterà sul palco del Concerto del Primo Maggio e poi tornerà sulla ribalta internazionale che oramai le appartiene. Sarà lei ad aprire il concerto di Alanis Morissette(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:47:00 GMT)

Ultimo/ Ritorno alle origini per il ragazzo romano... ma oggi sul palco! (Concertone Primo Maggio 2018) : Ultimo fa parte della line-up del Concerto del Primo Maggio 2018. Il vincitore delle nuove proposte di Sanremo è considerato il Re dei giovani, riuscirà a smuoverne le coscienze?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:22:00 GMT)

Sfera Ebbasta/ Il re della Trap “spaccherà” il Concertone - e poi arriva Ghali… (Concerto Primo Maggio 2018) : Sfera Ebbasta parteciperà al concertone del Primo Maggio e dopo aver "spaccato" a Romadarà il via al top della collaborazione con un altro gigante della Trap italiana: Ghali.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:14:00 GMT)

CARMEN CONSOLI/ L'Eco di Sirene arriva fino alle piazze di Roma (Concertone Primo Maggio 2018) : CARMEN CONSOLI protagonista al concerto del 1 Maggio: la "cantantessa" torna sul palco di piazza San Giovanni con un progetto tutto "rosa" e due inediti(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:03:00 GMT)

Concerto 1 maggio 2018 : dove vedere la diretta - scaletta dei cantanti : In alternativa è possibile seguire il film anche in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . La scaletta del Concertone di Roma Pomeriggio ore 15 : Indigo Face, Giorgio Baldari, Braschi, ...

Concerto Primo Maggio 2018 a Roma : la scaletta degli artisti : Sul palco saliranno band che raccontano il mondo intorno e che lo fanno con un linguaggio autentico, onesto", hanno dichiarato i due conduttori Ambra Angiolini e Lodo Guenzi. Vediamo insieme la ...

Ermal Meta/ Dopo il successo di Assago - #NonAbbiamoArmi vuole conquistare Roma (Concertone Primo Maggio 2018) : Ermal Meta sarà sul palco del Concertone del Primo Maggio 2018 Dopo lo strepitoso successo del concerto al Forum di Assago di Milano. La sua crociata pacifista incontra il pubblico di Roma(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:43:00 GMT)

Concerto del Primo Maggio a Taranto in diretta dalle 14 : la scaletta con Emma e tanti altri : Il Concerto del Primo Maggio a Taranto accoglierà sul palco alcuni dei grandi nomi della musica italiana. Doppio, quindi, l'appuntamento con la musica della Festa dei Lavoratori, che ripropone anche la storica manifestazione in Piazza San Giovanni a Roma. A condurre la kermesse pugliese saranno ancora Valentina Petrini, Valentina Correani e Andrea Rivera, con la new entry Martina Dell’Ombra. La location scelta è il Parco Archeologico delle ...

Concerto del primo maggio a Roma : la scaletta dei cantanti : Chi suonerà nel tradizionale "Concertone" organizzato dai sindacati: si inizia alle 15 The post Concerto del primo maggio a Roma: la scaletta dei cantanti appeared first on Il Post.

FATBOY SLIM/ Il dj inglese festeggia i 20 anni di "You've Come A Long Way - Baby" (Concerto Primo Maggio 2018) : FATBOY SLIM festeggia i 20 anni di "You've Come A Long Way, Baby" sul palco del Concerto del Primo Maggio 2018, in piazza San Giovanni in Laterano a Roma.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:33:00 GMT)

LODO GUENZI/ Chi è? Dal palco di Sanremo con Lo stato social al Concerto del Primo Maggio 2018 : LODO GUENZI, frontman de Lo stato sociale, presenta il Concerto del Primo Maggio 2018 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma insieme ad Ambra Angiolini.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:09:00 GMT)

Ospiti e scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma - in diretta su Rai3 e sui social : Gli Ospiti e la scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma rivelano che la manifestazione sarà aperta da Indigo Face, per terminare con Fatboy Slim, headliner internazionale dello storico Concertone di Roma. A guidare la kermesse organizzata dai sindacati nel giorno della Festa dei lavoratori saranno Lodo Guenzi di Lo Stato sociale e Ambra Angiolini. L'appuntamento con il Concertone si terrà nell'immancabile cornice di Piazza San Giovanni ...