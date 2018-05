Compleanno per i commissari E l' Alitalia è ancora a terra

Kylie Jenner : per il Compleanno di Travis Scott ha affittato una montagna russa perché lui non c’era mai stato : E aspetta di vedere la torta! The post Kylie Jenner: per il compleanno di Travis Scott ha affittato una montagna russa perché lui non c’era mai stato appeared first on News Mtv Italia.

Totti e Ilary - fuga d'amore a Capri per il Compleanno della show girl. Ecco la festa privé : Solo 24 ore a Capri per festeggiare il compleanno della sua Ilary. Quasi una fuga d?amore per l?ex capitano della Roma Francesco Totti con la moglie Ilary Blasy che ieri ha scelto...

Suri Cruise - Compleanno senza papà Tom per la quinta volta. La 12enne con il cuore a pezzi chiede spiegazioni alla mamma : Tom Cruise finisce ancora una volta nel vortice delle polemiche a causa delle sue grandi e gravi assenze come padre. Lo socrso 18 aprile è stato il compleanno della figlia Suri, la bimba avuta...

“Wow!”. Buon Compleanno Ilary. E Francesco… La sorpresa di Totti per la Blasi è pazzesca (e dolcissima). Un’organizzazione davvero impeccabile! : Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Lui, ex calciatore e volo della Roma, lei, ex letterina di Passaparola e ormai conduttrice collaudata che lo scorso anno ha riscosso successo con la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Mamma, moglie e grande lavoratrice, Ilary ha appena compiuto 37 anni e per lei Francesco ha organizzato un compleanno da sogno. L’ex capitano della Roma ha ...

“Compleanno senza papà”. Tutti contro il super vip dopo il commovente scatto della figlia - sola in un giorno di festa. Lui - sex symbol amato da tutti - stavolta finisce nella bufera : “Non hai un cuore - ti devi vergognare” : Uno dei vip più amati dai fan (e soprattutto dalla fan) di Hollywood, protagonista di un numero ormai quasi infinito di film d’azione, molti di grande successo, e considerato un sex symbol assoluto ancora oggi, nonostante le 55 primavere già alla spalle. Ma anche una star che ha fatto discutere e parecchio per la sua vita privata e per certe decisioni fatte pesare sul resto della famiglia hanno spinto molti utenti a puntare il dito ...

Ilary Blasi compie 37 anni : la sorpresa di Totti per il Compleanno : compleanno Ilary Blasi: la conduttrice compie 37 anni e si concede una fuga romantica a Capri con Francesco Totti Ilary Blasi ha compiuto 37 anni ( è nata il 28 aprile 1981) e per festeggiare ha deciso di concedersi una romantica fuga a Capri, insieme al marito Francesco Totti. Sulla splendida isola non è mancata […] L'articolo Ilary Blasi compie 37 anni: la sorpresa di Totti per il compleanno proviene da Gossip e Tv.

Donald Trump : "Il regalo a Melania per il Compleanno? Non ho avuto tempo - sono troppo impegnato" : Gli obblighi presidenziali hanno imposto a Donald Trump di venir meno ai doveri coniugali. Per il giorno del compleanno della moglie Melania, il 26 aprile, il tycoon non è riuscito a comprarle un regalo. Lo ha raccontato lui stesso nel corso di un'intervista concessa a 'Fox and Friends'. "E' un giorno speciale, è il compleanno di Melania. Tanti auguri", ha esordito lui, rivolgendo un pensiero alla first lady. Ma quando i ...

Trump : «Sono troppo occupato : non ho avuto il tempo per comprare un regalo di Compleanno a Melania» : Forse un regalo per il compleanno non avrebbe cambiato nulla, ma sostenere davanti a tutto il mondo di essere 'troppo occupato' per pensarci, sembra dunque una gaffe imperdonabile per un marito che ...

Come organizzare una bella festa di Compleanno per i vostri bimbi : Sia che si tratti del loro primo compleanno, sia che si tratti del loro decimo, una cosa è certa: rendere la festa dei vostri bimbi il più speciale possibile vi garantirà dei ricordi indelebili, in grado di confermarsi per tutta la vostra (e la loro) vita. Ma Come fare? Come organizzare una bella festa per bambini senza stressarsi e senza mandare il proprio conto corrente in rosso? Naturalmente, la cosa migliore da fare non può che essere ...

Hubble - per il suo 28° Compleanno - ci regala due foto pazzesche della Nebulosa Laguna : In occasione del 28° compleanno del telescopio spaziale Hubble , lanciato in orbita dalla NASA il 24 aprile 1990 , sono state mostrate al pubblico di tutto il mondo due splendide fotografie della Nebulosa Laguna , scattate proprio da questo fantastico marchingegno ultra tecnologico. Dopo aver effettuato più di 160 mila giri intorno al nostro pianeta Terra ...

In viaggio in moto con gli amici per festeggiare il Compleanno : muore in un incidente : Era partito insieme agli amici per festeggiare i 50 anni con un viaggio in moto coast to coast negli Stati Uniti ma quel viaggio si è trasformato in tragedia.

Compleanno d’oro per Gigi Hadid : Un abito d’oro, tante amiche, l’inseparabile sorella. Una bellissima e scintillante Gigi Hadid, capostipite della nuova generazioni di modelle, social e impegnate, ha festeggiato così l’ingresso nei suoi 23, con un party fino all’alba in un club di Brooklyn. A soffiare con lei – nata il 23 aprile, come il terzo royal baby di Kate Middleton – sulle candeline, tante colleghe: Joan Smalls, Hailey Baldwin, Martha ...

Gli anni d'oro di Gigi Hadid : la festa di Compleanno è per sole star : ... anche con l'atteggiamento del corpo, ha interpretato il ruolo della damigella di Gigi alla quale poco prima aveva dedicato un post molto dolce su Instagram : '23 anni fa il mondo è stato benedetto ...