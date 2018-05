Come salvare la democrazia | quando il lavoro non c’è

Come salvare l'accordo sul nucleare con l'Iran : Macron e il presidente statunitense hanno parlato per un'ora e hanno insistito entrambi sulla "protezione" dell'accordo del 2015 In entrambi i casi il mondo si troverebbe in una situazione ben più ...

Come salvare l’accordo sul nucleare con l’Iran : Emmanuel Macron ha proposto agli Stati Uniti di aprire una nuova trattativa con Teheran. Con l’obiettivo di affrontare l’intera crisi regionale. Leggi

Come Paolo VI cercò di salvare Aldo Moro e di convincere Andreotti : In due messaggi mai pubblicati e anticipati da Panorama, la famiglia dello statista in mano alle Br chiedeva al Papa di fare pressioni sul premier di allora

God of War Guida : Come salvare la partita manualmente : Come vi abbiamo accennato in God of War Guida: Quello che c’è da sapere, vi sono 2 modi per salvare i propri progressi nel nuovo capitolo della serie, scopriamo insieme quali sono e Come funzionano. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord God of War: Come salvare i progressi di gioco Il salvataggio dei progressi è sicuramente la prima grande preoccupazione ...

Come salvare i punti sulla patente in caso di multa e quando non pagare il bollo : Milioni di automobilisti ogni anno sono multati per infrazioni del Codice della Strada tramite gli strumenti di rilevazione della velocità, i famosi ed odiati autovelox. Milioni sono i possessori di automobili che hanno problematiche relative al bollo auto, con cartelle di pagamento e ingiunzioni per problemi legati al mancato pagamento della tassa. Questi argomenti Come sempre sono oggetto di perplessità e dubbi e spesso arrivano nelle aule dei ...

Galaxy S9 Come salvare foto direttamente su Micro SD : Rendere più veloce il cellulare Android Samsung salvare le foto e i video sulla scheda di memoria Micro SD la guida con le istruzioni per velocizzare lo smartphone.

La transumanza Come patrimonio dell’umanità - Coldiretti : un passo per salvare i pastori : La candidatura della transumanza come patrimonio immateriale dell’Unesco è un passo importante che va accompagnato da un impegno concreto per salvare i pastori in Italia che conta su 60mila allevamenti, spesso concentrati nelle aree più marginali del Paese, per un patrimonio 7,2 milioni pecore, la maggioranza in Sardegna. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla presentazione della candidatura transnazionale de “La ...

Screenshot Huawei P20 Come salvare la schermata : La soluzione per catturare Screenshot su smartphone Huawei in modo semplice e veloce. La procedura per fare Screenshot su smartphone Huawei e cattura immagine della schermata

Quando l’apparenza inganna : ecco Come una semplice gomma può salvare uno studente “somaro” : Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha usato un trucchetto durante un compito a scuola. Un ragazzo indiano di Imphal, nello stato di Manipur, si è inventato una gomma per cancellare che cela al suo interno un vero e proprio papiro di suggerimenti. Peccato che sia stato pizzicato dal proprio insegnante che nel video ci mostra l’espediente adottato dal suo alunno “non proprio modello” L'articolo Quando ...

Non sei andato a lavoro per la neve? Ecco Come salvare la retribuzione : Tra chi è rimasto bloccato ore nel traffico o ad aspettare un mezzo pubblico, e chi ha direttamente desistito approfittandone per fare grandi pupazzi di neve, sono molti in queste ore gli italiani che, causa neve e maltempo, non sono andati a lavoro. Soprattutto in città come Roma, non attrezzate per fronteggiare nevicate abbondanti come quella della scorsa notte. Chi ha potuto ha approfittato del telelavoro. Ma per gli altri cosa ...

Come non salvare foto e media WhatsApp : WhatsApp fa ormai parte della vita di miliardi di persone in tutto il mondo, che lo utilizzano quotidianamente per scambiare messaggi con amici e conoscenti. Sfruttare la rete internet per chattare ha ormai soppiantato l’utilizzo dei classici SMS, in favore delle applicazioni di messaggistica istantanea. In questo modo, oltre ai messaggi di testo è possibile inviare foto, video e GIF, personalizzando le conversazioni e rendendole molto ...