Come leggere messaggi WhatsApp senza visualizzarli

chimerarevo

: Troppo forte per il Napoli la mazzata a livello mentale della partita di ieri e l’errore di Koulibaly lo dimostra.… - RealPiccinini : Troppo forte per il Napoli la mazzata a livello mentale della partita di ieri e l’errore di Koulibaly lo dimostra.… - marcotravaglio : È STATO LA MAFIA Quella di ieri, #20aprile 2018, è una data storica, come la sentenza che l’ha segnata. La sentenza… - c_appendino : ?? Fin dal nostro insediamento stiamo lavorando per aumentare la #RaccoltaDifferenziata a #Torino con l'obiettivo d… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Dalla nascita della funzione “Doppia spunta Blu“, chattare suè diventata un’esperienza complicata che in parte mina la nostra Privacy rendendo meno piacevoli le nostre chat. Quante volte vi è stato detto: “Perché rispondi dopo ore ai miei? Lo so che li hai visualizzati“, stanchi di dovervi giustificare a simili domande? Abbiamo la soluzione giusta per voi. Che voi siate un felice possessore di iPhone o di uno smartphone Android, adesso vi spiegheremo delle semplici ma efficaci soluzioni per contrastare questa fastidiosa funzione e riconquistare un po’ della vostra privacy. In primo luogo per riuscire ale conversazionivisualizzarle dovrete disattivare la “Conferma di lettura” dalla vostra applicazionepresente su qualsiasi versione dell’app. Disattivare la conferma di lettura su ...