Com’è cambiato il lavoro in Italia e come cambierà ancora nei prossimi 10 anni

Com’è cambiato il modo di cancellare i dati delle app su Facebook : Effetto Cambridge Analytica: pervenuto. Mentre Mark Zuckerberg veniva interrogato dal Congresso degli Stati Uniti – in quello che è sembrato un processo sommario, specie al Senato – a Menlo Park si adoperavano per snellire le procedure con le quali cancellare i dati delle app che gli utenti avevano autorizzato su Facebook . Procedure che, come avevamo spiegato qui, assomigliavano a un infinito gioco dell’oca. Nei giorni scorsi, alcuni ...

Buon compleanno Justin Bieber : guarda Com’è cambiato in 24 foto : In questo primo marzo particolarmente freddo che ha portato la neve sull’Italia, Justin Bieber compie 24 anni! Abbiamo la fortuna di conoscerlo da ormai quasi un decennio: a fine 2009 era uscito l’EP di debutto “My World”. Ecco nel video com’è cambiato Justin da allora fino a oggi! [arc id=”67191f8b-eeab-4478-92ec-e8f82c7940e8″] Lo scorso anno, Justin Bieber è tornato con Selena Gomez e settimana scorsa ...

Com’è cambiato Molenbeek : Il quartiere di Bruxelles diventato noto per l'impressionante presenza di terroristi dell'ISIS sta provando a risolvere i suoi problemi e scrollarsi di dosso l'immagine dell'estremismo islamista The post Com’è cambiato Molenbeek appeared first on Il Post.