Classifica Serie A | ultime giornate caldissime | la graduatoria aggiornata

Risultati e Classifica Serie B - 39^ giornata : il Parma non sbaglia - il Frosinone all’ultimo respiro - Venezia scatenato [FOTO] : 1/42 Foto LaPresse - Donato Fasano 01 05 2018 Foggia - Italia Sport Calcio Foggia - ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (39^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite valide per la 39^ giornata. Lotta apertissima nel turno infrasettimanale (1 maggio)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 04:00:00 GMT)

Serie A : ecco come sarebbe la Classifica reale senza l'uso del VAR : Il campionato sta ormai volgendo al termine ed è tempo di bilanci dopo la prima stagione in cui c’è un nuovo protagonista: il VAR. Il Video Assistant Referee (VAR) è un supporto tecnologico per aiutare gli arbitri nei momenti decisivi della partita, mediante l’utilizzo di appositi strumenti sotto la supervisione di due assistenti. Questo mezzo è stato approvato dall’IFAB (Internation Football Associaton Board) nel 2016 dopo una Serie di ...

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Immobile : Lasagna e Quagliarella volano! (35^ giornata) : Classifica marcatori Serie A: Immobile rimane il Capocannoniere del campionato anche nella 35^ giornata. Le certezze giallorosse dopo gli anticipi. (Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 17:00:00 GMT)

Serie A - risultati e Classifica della 35esima giornata : Hanno vinto Milan, Sampdoria e Atalanta, mentre la Spal ha sorpassato il Chievo The post Serie A, risultati e classifica della 35esima giornata appeared first on Il Post.

Rugby a 7 - World Series Singapore 2018 : tra gli uomini vincono le Fiji - ora in vetta alla Classifica : Nel primo pomeriggio italiano si conclude a Singapore l’ottava tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji superano l’Australia per 28-22. Al terzo posto l’Inghilterra, che batte il Sudafrica per 26-24. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Nuova Zelanda, che supera le Samoa per 36-17. Il settimo posto va a pari merito a Spagna e Kenya. Le squadre eliminate nella prima fase a ...

Classifica MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere Immobile : le certezze giallorosse (35^ giornata) : CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: Immobile rimane il Capocannoniere del campionato anche nella 35^ giornata. Le certezze giallorosse dopo gli anticipi. (Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 13:50:00 GMT)