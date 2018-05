Civitanova Perugia Streaming video e diretta Rai tv | orario e risultato live volley

Volley - Finale Scudetto 2018 : Civitanova-Perugia - i Block Devils per lo scudetto in gara4. La Lube vuole la bella : Martedì 1° maggio (ore 18.00) andrà in scena la gara4 della Finale scudetto di Volley maschile tra Civitanova e Perugia: potrebbe essere il giorno del tricolore. I Block Devils conducono la serie per 2-1 e vanno a caccia della vittoria in trasferta che garantirebbe la conquista del primo titolo della storia ma la Lube non vuole fare da vittima sacrificale e cercherà di guadagnarsi la decisiva bella. All’Eurosuole Forum andrà in scena una ...

Volley - Perugia ha messo le mani sullo scudetto? Zaytsev e compagni sul 2-1 - Civitanova cerca la rimonta disperata : Perugia ha compiuto un passo importante verso lo scudetto: il successo di ieri contro Civitanova ha lanciato i Block Devils sul 2-1 nella Finale che assegna il titolo lanciando così i ragazzi di Lorenzo Bernardi verso il primo storico tricolore. Non bisogna però già festeggiare perché la Lube annuncia battaglia nonostante la batosta subita ieri al PalaEvangelisti, la seconda in questa serie dopo quella di gara1. I Campioni d’Italia sono ...

Volley - Finale Scudetto 2018. Battuta e cuore : Perugia batte Civitanova e si porta sul 2-1 nella serie : La Battuta e il cuore: la Sir Safety si aggrappa a questi due fattori e fa sua gara-3 della Finale Scudetto battendo 3-1 (25-21, 25-21, 21-25, 25-23) una Lube Civitanova a corrente alternata al termine di un match che ha regalato spettacolo ed emozioni in quantità industriale, come da aspettative della vigilia. In casa sembra avere qualcosa in più la squadra umbra che trova il giusto coraggio al servizio, fondamentale che frutta almeno un paio ...

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Perugia-Civitanova - gara3 in DIRETTA : 0-0. Sfida tricolore stellare : Lube e Block Devils per lo scatto vincente : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, gara3 della Finale Scudetto di Volley maschile. Al PalaEvangelisti si gioca una partita fondamentale per le sorti dell’intera serie attualmente in parità: vincere oggi significherebbe compiere un passo importantissimo verso il tricolore. La Lube si è resa protagonista di un rimonta stellare in gara2 grazie alla quale è riuscita a sconfiggere i Block Devils e a impattare i ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : Perugia-Civitanova - gara3 decisiva. Chi piazza lo scatto tricolore? : Non sarà la serata che assegnerà il tricolore ma oggi (ore 20.30) si disputerà la fondamentale gara3 della Finale Scudetto di Volley maschile. Perugia e Civitanova si sfidano al PalaEvangelisti in un incontro determinante all’interno della serie: chi vincerà oggi si porterà in vantaggio per 2-1 e avrà quindi un decisivo match point al 1° maggio per chiudere i conti e festeggiare. Oggi salterà sicuramente l’equilibrio e l’atto ...