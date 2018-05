Cinque italiani morti sulle Alpi svizzere | assiderati ad un passo dal rifugio | Foto

Tragedia sulle Alpi svizzere - 6 morti di cui Cinque italiani : Oltre alla guida Alpina Mario Castiglioni non ce l'hanno fatta sua moglie e tre soci del Cai di Bolzano: Marcello Alberti di 53 anni, sua moglie Gabriella Bernardi, 52, e Elisabetta Paolucci di 44 LA ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : Cinque italiani su sei avanzano nel Compound - squadre tutte agli ottavi : Nella giornata odierna a Shangai, in Cina, si è aperta la prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco 2018, con le qualificazioni e le prime fasi ad eliminazione diretta per quanto riguarda il Compound. Impegnata anche la squadra italiana: andiamo a vedere quali sono stati i primi verdetti. Nella competizione individuale maschile, un terzetto al comando con 710 punti realizzati: il coreano Jongho Kim, l’olandese Mike ...

Moto3 - Gp Americhe quattro italiani nei primi Cinque - ma a vincere è Martin : AUSTIN - quattro italiani nei primi 5 classificati del gp delle Americhe di Moto3, ma la vittoria va allo spagnolo Jorge Martin. Secondo posto al termine di una splendida rimonta per Enea Bastianini ...

Moto3 - GP Americhe 2018 : classifica generale. Jorge Martin scalza Canet dalla prima posizione - poi Cinque italiani : Jorge Martin vince anche ad Austin e si issa in prima posizione della classifica generale del Mondiale Moto3 2018. Il successo nel GP delle Americhe permette allo spagnolo di superare il connazionale Aron Canet, oggi fermo a quota 8 punti e di distanziarlo di 7 lunghezze. Dietro il duo iberico, ben cinque italiani. Terzo della graduatoria assoluta è il riminese Marco Bezzecchi che, dopo la vittoria in Argentina, conquista il suo secondo podio ...

Cinque cantautori italiani da ascoltare - anche live - ora : Italia, terra di poeti e cantautori. La scena ha sicuramente vissuto la sua stagione più fertile negli anni ’70, ma è altrettanto certo che anche oggi non manchino firme interessanti . Qualche esempio? Eccone 5 da ascoltare ora, tra vecchie e nuove conoscenze. Motta Con il suo debutto, La fine dei vent’anni (2016), Francesco Motta ha subito fatto capire che il cantautorato è nel suo D.N.A. artistico. Per molti è stato subito colpo di ...

Prove di intesa Cinque Stelle-Pd?<br> Salvini : rispettare il voto degli italiani : Prove di intesa se non proprio di governo tra Pd e Cinque Stelle con Matteo Salvini che salta sulla sedia. L’apertura del Pd di stamattina con le tre proposte programmatiche di Martina - su povertà, lavoro e famiglia "per un'Italia migliore" - era quello che il MoVimento Cinque Stelle aspettava visto che, come detto ieri da Luigi Di Maio ospite di Otto e mezzo su la7, il forno con la Lega sembra destinato a chiudersi. “Ripartiamo dalle nostre ...

Judo - svedesi alla ribalta nel Grand Prix di Antalya - Cinque podi italiani tra Dubrovnik e Berlino : Nessun italiano in gara nella seconda giornata di ad Antalya, dove è in corso l’ultimo Grand Prix di preparazione in vista degli Europei 2018 di Tel Aviv. A fare la voce grossa in Turchia sono stati gli svedesi, che hanno conquistato due vittorie su quattro categorie in programma, salendo al secondo posto nel medagliere alle spalle del Kosovo. Tommy Macias ha trionfato nella categoria -73 kg, battendo in finale il coreano Changrim An, ...

Dodici turisti europei - tra cui Cinque italiani - sono stati presi in ostaggio e poi liberati in Camerun : Issa Tchiroma Bakary, ministro della Comunicazione del Camerun, ha annunciato che 12 turisti europei presi in ostaggio nella regione del Sudovest sono stati liberati dall’esercito Camerunese. Secondo quanto riferito da Bakary, i turisti sono cinque italiani e sette svizzeri: la The post Dodici turisti europei, tra cui cinque italiani, sono stati presi in ostaggio e poi liberati in Camerun appeared first on Il Post.