Ciclismo - Secondo posto per Michel Piccot al Toscana Terra di Ciclismo

Ciclismo - Parigi-Roubaix juniores : brilla Manfredi - secondo : Il vincitore morale è lui, l'azzurro Samuele Manfredi, 17 anni. Il ligure della Work Service Romagnano è secondo nella Parigi-Roubaix juniores dopo averla dominata dal primo all'ultimo chilometro. Una ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali vola nel ranking mondiale : secondo all’inseguimento di Froome! Italia prima davanti a tutti : Vincenzo Nibali sale al secondo posto del ranking mondiale UCI! Lo Squalo, terzo la scorsa settimana, ha scalato un’altra posizione e si è portato all’inseguimento di Chris Froome: il vincitore degli ultimi tre Tour de France svetta con 3654.43 punti e ha un buon vantaggio sul siciliano (3220) che a sua volta precede Greg Van Avermaet (3014.57). Il 33enne, grazie alla vittoria alla Milano-Sanremo, continua a volare nelle classifiche ...

Ciclismo - Gand-Wevelgem tris di Sagan. Viviani - secondo posto e lacrime : C'è in fuga un drappello di cui fa parte Filippo Ganna, il campione del mondo dell'inseguimento su pista che studia per fare una Roubaix di livello. Con lui Frison, Gonçalves, Duquennoy, van Goethem ...

Ciclismo - Gand-Wevelgem : tris di Sagan. Viviani - secondo posto e lacrime : Una gioia, quella del campione del mondo, che è anche una sorta di muro dove scivolano le lacrime di Elia Viviani. Raramente si era visto il campione olimpico dell'Omnium così provato per una ...

Ciclismo femminile - Trofeo Binda 2018 : Katarzyna Niewiadoma trionfa in solitaria con una grande azione. Secondo posto per Chantal Blaak - decima Elisa Longo Borghini : Finalmente Katarzyna Niewiadoma! La 23enne polacca, passata quest’anno alla Canyon SRAM, trionfa in solitaria nella 20ma edizione del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, conquistando così, dopo tanti piazzamenti, la prima vittoria in una grande classica. Completano il podio le olandesi Chantal Blaak e Marianne Vos, con la campionessa del mondo che vince la volata per il Secondo posto. Una giornata molto duro a causa della forte ...

Ciclismo su pista : Filippo Ganna - un trascinatore per il movimento azzurro. Ad Apeldoorn il secondo titolo e non è finita qui… : Un vero e proprio trascinatore per il movimento italiano. Da Elia Viviani a Filippo Ganna: il Ciclismo su pista tricolore continua a crescere, anno dopo anno, e porta a casa risultati clamorosi tra Olimpiadi, Europei e Mondiali. Se a Rio 2016 l’unico alloro l’ha portato a casa il fenomeno di Isola della Scala, con l’oro eccezionale nell’omnium, tra Londra 2016, Hong Kong 2017 ed Apeldoorn 2018 (tutte le ultime ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : il palmares di Filippo Ganna. Arriva il secondo titolo iridato : Una medaglia d'oro magnifica, Arrivata al termine di una prova dominata in lungo e in largo: Filippo Ganna è il nuovo campione del mondo dell'inseguimento individuale nel Ciclismo su pista. Ad Apeldoorn il fenomeno tricolore si è andato a prendere il suo secondo titolo iridato, in un palmares che inizia a crescere anno dopo anno, ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : FULMINE GANNA!!! Secondo : è in finale per l’oro!!! Elisa Balsamo si gioca il podio nell’omnium! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare (venerdì 2 marzo) dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Dopo l’incetta di medaglie (addirittura tre) arrivata ieri, gli azzurri vogliono andare a caccia di altri successi. Per il Bel Paese in pista due assi nella manica: Elisa Balsamo nell’omnium, che ha in programma due prove nella sessione pomeridiana e due in quella serale, e Filippo Ganna ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : secondo posto per Elisa Balsamo nella prima prova dell’omnium. Momenti di paura per un incidente che ha coinvolto un commissario : Elisa Balsamo riesce a restare lucida e conclude al secondo posto la prima prova dell’omnium, lo scratch, ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda) nonostante una gara lunghissima per l’interruzione causata da un incidente avvenuto nel finale. Infatti a sei giri dal termine l’atleta di Hong Kong Diao Xiaojuan ha investito un commissario che era entrato in pista per togliere un paio di occhiali persi da un’atleta. L’impatto è stato ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : il Freccia Azzurra risponde presente! Il quartetto dell’Italia secondo nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre : Una grandiosa Italia incanta ai Mondiali 2018 di Ciclismo su pista incominciati oggi ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Dopo il quartetto femminile, anche l’inseguimento maschile si qualifica agevolmente alle semifinali. Gli azzurri chiudono in seconda posizione con il tempo di 3:56.406 e si garantiscono la possibilità di lottare per le medaglie. La nostra formazione ha concluso la propria fatica a sette decimi dalla Gran Bretagna (3:55.714) e ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : Italia in semifinale con entrambi i quartetti!! Uomini al secondo posto - donne al terzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il programma presenterà subito degli appuntamenti chiave per l’Italia, partendo dalle qualificazioni degli inseguimenti a squadre. I due quartetti azzurri dovranno riuscire a realizzare subito un buon tempo per sperare di restare in corsa per quella che sarebbe una storica finale. Assisteremo anche agli appassionanti ...