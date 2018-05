Ciclismo - Gp di Francoforte | poker strepitoso di Kristoff! Il norvegese vince la

Ciclismo - GP Francoforte 2018 : Alexander Kristoff a caccia di un clamoroso poker : Ancora tempo di classiche per il circuito World Tour di Ciclismo: si disputa domani, come da tradizione il primo maggio, il GP Francoforte in terra tedesca. La corsa teutonica è giunta ormai alla 56ma edizione: posta in un momento critico per il calendario, vista la quasi concomitanza con il Giro d’Italia e la campagna di primavera appena terminata, non avrà al via una startlist eccezionale, anche se i grandi nomi non mancheranno. Percorso ...