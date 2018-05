Ciclismo | ecco perché i cicloamatori non devono pedalare alle cadenze di Froome

Ciclismo : Tom Dumoulin - ecco cosa ha causato i problemi intestinali al Giro Video : Quella di #Tom Dumoulin che si ferma a bordo strada per un bisogno fisiologico è rimasta una delle immagini più curiose della passata stagione di #Ciclismo. Il campione olandese perse un paio di minuti per quell’improvviso malessere durante la tappa dello Stelvio, rischiando di compromettere tutta la sua corsa. Per non lasciare nulla al caso Dumoulin ha voluto approfondire quanto gli capitò in quella giornata, arrivando a trovare finalmente le ...

Ciclismo : ecco le squadre convocate dalla Sangemini Mg.Kvis Olmo Vega per i prossimi appuntamenti : Svelate le squadre della Sangemini Mg.Kvis Olmo Vega per il Gran Premio Adria Mobil, Giro del Belvedere e Giro del Belvedere, corse in programma l'1 e il 2 aprile Intenso il programma della ...

Ciclismo : ecco il roster della NIPPO Vini Fantini Europa Ovini per la Volta Limburg Classic : Ufficializzato il roster della NIPPO Vini Fantini Europa OVini per la Volta Limburg Classic, corsa in programma l'1 aprile 1° Aprile 2017, il team sorpreso da un brutto risveglio dovuto al furto ...

Ciclismo - Alaphilippe e Viviani pronti a vincere : ecco il roster della Quick Step Floors per la Parigi-Nizza : La Quick Step Floors ufficializza il roster per la Parigi-Nizza, corsa francese in programma dal 4 all'11 Marzo La Quick Step Floors ha ufficializzato il roster della Parigi-Nizza, la corsa francese ...