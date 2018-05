Ci sono stati scontri e arresti al corteo del primo maggio a Parigi

Stupri su Uber. Un'inchiesta della Cnn svela che negli ultimi 4 anni almeno 103 autisti sono stati accusati : negli ultimi quattro anni, almeno 103 autisti di Uber sono stati accusati di violenza o di molestie sessuali. Lo rivela Un'inchiesta della Cnn. Questi 103 conducenti "sono stati arrestati, ricercati dalla polizia o i loro nomi sono stati citati in procedimenti civili relativi agli incidenti", secondo il network tv Usa. Di questi, 31 sono stati condannati, mentre in altri 18 casi il caso è stato archiviato. La stessa indagine ha rilevato ...

Lunedì L'ex presidente del Perù Ollanta Humala e sua moglie Nadine Heredia sono stati rilasciati di prigione, dopo nove mesi di detenzione preventiva per accuse di corruzione. Humala, presidente peruviano dal 2011 al 2016, era stato arrestato insieme a sua

“Lo hanno fatto!”. Gf : notte torrida e hot. I due concorrenti sono stati beccati e a quanto pare qualcuno ha visto ‘il fattaccio’. La coppietta nega tutto - ma i fatti parlano da soli : “Vi ho sgamato” : È diventato uno dei dilemmi più gettonati del Grande Fratello, almeno per i fan. In queste ore, oltre alla faida ‘tutti contro Aida’, si è sviluppato anche il filone hot. In molti infatti si chiedono se Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti hanno consumato. Da quando si sono conosciuti i due concorrenti non si levano gli occhi (e non solo) di dosso. L’imprenditore campano che è entrato nella casa come fidanzato di Nina Moric ...

Gigi Hadid e Zayn Malik : avvistati insieme per la prima volta da quando si sono lasciati

Il tema della giustizia e i libri sardi - a Macomer - sono stati al centro della terza giornata della Mostra regionale del Libro in Sardegna. : ... ha spiegato il procedimento di creazione di questa moneta, la sua logica di funzionamento e il modo attraverso cui è destinata a cambiare per sempre l'economia del pianeta. Uno scenario non futuro ...

Almeno Sette studenti sono morti dopo essere stati accoltellati da un uomo nella provincia di Shaanxi, nel nord della Cina; altri 12 sono rimasti feriti. Gli studenti, che frequentavano le scuole medie, sono stati accoltellati poco dopo le 18 di venerdì

Quanti mandati esplorativi sono stati conclusi con successo in passato? : ... storici e politologi, indica il nuovo assetto politico che si è creato in Italia tra il 1992 e il 1994, con eventi come lo scandalo di Tangentopoli, la candidatura politica di Silvio Berlusconi e l'...

Cervelli di maiale sono stati tenuti in vita - fuori dal corpo - per 36 ore : Un risultato dei ricercatori di Yale mostra la possibilità di rianimare e tenere in vita questi Cervelli in laboratorio, tramite nuove tecniche

Cervelli di maiale sono stati tenuti in vita (fuori dal corpo) per 36 ore : (Foto: Pixabay) Tenere in vita Cervelli di maiale fuori dal corpo dell’animale per più di un giorno. È quanto ottenuto dai ricercatori della Yale University, che hanno presentato il loro risultato in un convegno di neuroscienze organizzato dai National Institutes of Health statunitensi. Il team è riuscito a rianimare e tenere attivi questi Cervelli per 36 ore, tramite complesse tecniche di irrorazione sanguigna. Miliardi di cellule nel ...

Fabrizio Viola e Alessandro Profumo sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso in bilancio quando lavoravano per la banca Monte dei Paschi di Siena, di cui Viola è stato amministratore delegato e Profumo presidente tra il 2012 e

Gasdotto Tap - sequestro nell'area cantiere dove sono stati espiantati 448 ulivi : Per violazione della prescrizione contenute nella Valutazione di impatto ambientale , Via, , la Procura di Lecce ha sottoposto a sequestro probatorio il nuovo cantiere Tap , chiamato cluster 5, in ...

L’arbitro Oliver torna su Real-Juve : “sono stati giorni difficili” : L’arbitro Oliver torna su Real-Juve: “Sono stati giorni difficili” Odiato dagli juventini, supportato dal popolo inglese. Così Michael Oliver è tornato a parlare dopo Real Madrid-Juventus e quel rigore fischiato al 93′: “Sono stati giorni difficili, molto strani”. L’arbitro inglese, però, li ha superati: “Ma sono felice che tante persone mi abbiano aiutato e mostrato […]

Due anni di arresti non sono bastati - 'beccato' a perseguitare un'altra ragazza : ACQUI TERME - C'è cascato di nuovo Maurizio D. sempre per lo stesso motivo er cui era finito neiguai due anni fa. L'uomo era stato colpito da custodia cautelare per atti persecutori nei confronti ...

Oliver parla della la notte dopo Real-Juventus "sono stati giorni difficili ma..." : Il rigore fischiato contro la Juventus, e che ha sancito la sconfitta contro il Real Madrid, non ha intaccato il prestigio e la fama dell'arbitro inglese Michael Oliver. Ora la Football Association lo ha designato per la finale di FA Cup. Occasione in cui l'arbitro ha potuto chiarire quanto successo al Bernabeu."giorni strani""Ho vissuto giorni strani - ha raccontato Oliver al sito ufficiale della Federcalcio inglese - ma sono felice che tante ...