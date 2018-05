Chievo-Crotone | si decide la corsa salvezza | partita che vale una stagione

Serie A - 34^ giornata : i risultati di oggi e la classifica. Chievo-Inter 1-2 e Lazio-Sampdoria 4-0 - scatto salvezza del Crotone : Ricco pomeriggio per la 34^ giornata della Serie A in attesa della sfida scudetto tra Juventus e Napoli in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Inter e Lazio rispondono alla Roma, ieri vittoriosa sulla SPAL, nella lotta per un posto in Champions League: i biancocelesti rifilano un roboante 4-0 alla Sampdoria (apre Milinkovic-Savic al 32′, in chiusura di primo tempo il raddoppio di De Vrij, poi la doppietta di Ciro ...

Chievo-Torino - reti inviolate : un punto - pesante - a testa. Il Genoa affonda il Crotone : reti inviolate, zero a zero e un punto a testa tra Chievo e Torino nel match delle 18 del sabato di Serie A. Al Bentegodi, i padroni di casa compiono un piccolo passo verso la salvezza. Il Toro, nel ...

Chievo-Torino e Genoa-Crotone - le pagelle di CalcioWeb : Chievo-Torino e Genoa-Crotone, le pagelle di CalcioWeb – Si sono giocati altri due match validi per la 32^ giornata del campionato di Serie A, Chievo-Torino e Genoa-Crotone. Importante punto per la salvezza della squadra di Maran, la situazione però non può essere considerata tranquilla in vista del proseguo del campionato, prestazione deludente per i granata, Mazzarri ferma la striscia di vittorie consecutive. Al sicuro il Genoa di ...

Chievo-Torino e Genoa-Crotone - le formazioni ufficiali : Chievo-Torino e Genoa-Crotone, le formazioni ufficiali – Dopo il successo del Cagliari contro l’Udinese continua il programma della 32^ giornata del campionato di Serie A, altri interessanti match. Il Chievo si gioca la salvezza, così come il Crotone nella trasferta contro il Genoa. Chievo-Torino Chievo: Sorrentino, Jaroszynski, Cacciatore, Tomovic, Rigoni, Radovanovic, Stepinski, Bani, Castro, Bastien, Inglese Torino: Sirigu, ...

Diretta TV e STREAMING di Cagliari - Udinese - Chievo - Torino - Genoa e Crotone - Cagliari - : Sabato 14 Aprile 2018, Il tecnico del Verona, Fabio Pecchia, presenta in conferenza stampa la sfida con il Bologna: "Bianchetti, Verde e Buchel? Non ci sono, c'è poco da fare. Guardiamo quelli che ...

Serie A - lotta salvezza : precipita il Cagliari - Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo - respira il Sassuolo : Serie A, lotta salvezza- Una lotta salvezza ricca di colpi di scena, la quale si annuncia entusiasmante e lo sarà fino al termine del campionato. Spacciato il Benevento, torna in corsa il Verona dopo lo scontro salvezza contro il Cagliari. Il successo dei veneti rilancia le speranze salvezza di Pecchia e dei suoi uomini e […] L'articolo Serie A, lotta salvezza: precipita il Cagliari, Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo, ...

Il Napoli batte il Chievo al 92' - vincono Crotone e Verona : Roma, 8 apr. , askanews, Il Napoli vince all'ultimo respiro contro il Chievo e continua a coltivare i sogni scudetto. Al San Paolo finisce 2-1. Stepinski porta in vantaggio i clivensi. Poi Milik e ...

Serie A - 31^ giornata : delirio al San Paolo - rimonta da sogno del Napoli contro il Chievo : scatto salvezza per Crotone e Verona

Serie A - il Torino ne fa quattro al Crotone - il Benevento tre al Verona. Pari Chievo-Sassuolo : Dopo i tre match della 27esima giornata di Serie A recuperati nella giornata di ieri che hanno visto i successi di Sampdoria, Fiorentina e Genoa su Atalanta, Udinese e Cagliari, oggi si sono giocati le altre quattro partite. Pareggio a reti bianche nel derby della Madonnina tra Milan e Inter con i nerazzurri che hanno sprecato due grosse chance per segnare con Icardi. Il Torino di Mazzarri vince 4-1 contro il Crotone di Zenga: tripletta di ...

Torino-Crotone e Chievo-Sassuolo - le pagelle di CalcioWeb : Torino-Crotone e Chievo-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – Tutto facile per il Torino che domina contro il Crotone, squadra di Zenga in difficoltà e che complica la corsa salvezza, mattatore dell’incontro Belotti, autore di una tripletta, in rete anche Iago Falque. Nell’altro scontro salvezza pareggio tra Chievo e Sassuolo, apre una rete di Giaccherini, poi il pareggio in 9 di Cassata. Torino-Crotone TORINO (3-4-1-2): Sirigu 6; Bonifazi ...