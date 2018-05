Chi è l’uomo che piangeva all’incontro fra Kim Jong-un e il presidente sudcoreano

Chi era l’uomo che piangeva durante l’incontro fra Kim Jong-un e il presidente sudcoreano : Lo racconta Giulia Pompili sul Foglio: è un funzionario sudcoreano che ha vissuto molto da vicino il conflitto fra le due Coree The post Chi era l’uomo che piangeva durante l’incontro fra Kim Jong-un e il presidente sudcoreano appeared first on Il Post.

Non è malato ma vuole morire. Chi è l’uomo di 104 anni che ha scelto l’eutanasia in Svizzera : David Goodall è il più anziano scienziato dell’Australia. "Sono molto dispiaciuto di aver raggiunto quest'età" ha detto in occasione del suo 140esimo compleanno. Sta bene, ma ormai è stanco di vivere. Per questo motivo presto si recherà a Basilea per sottoporsi a suicidio assistito.Continua a leggere

“Dio…”. Caso Vannini : Antonio Ciontoli - choc su Facebook. A poChi giorni dalla sentenza sull’omicidio di Marco ecco le parole dell’uomo ritenuto colpevole della sua morte. In rete è rivolta : “Mio figlio è in una bara e loro probabilmente se la stanno ridendo”. Così, con un amarissimo sfogo che è disperazione e atto d’accusa verso il tribunale di Roma, era iniziata la lunga intervista di Marina, la mamma di Marco Vannini subito dopo la sentenza che aveva condannato a 14 anni – contro i 21 richiesti dalla procura di Civitavecchia – Antonio Ciontoli. Un Ciontoli che, in un lungo articolo a firma di Emanuele Rossi sulle colonne ...

È morto l’uomo più vecChio del mondo : Celino Villanueva aveva 121 anni : L'ultracentenario è scomparso nell'ospedale di San José de Mariquina, in Cile, dove era stato ricoverato dopo essersi rotto tre costole cadendo dal letto. Non si era mai sposato e non era più parenti conosciuti in vita. Di lui infatti si occupavano due signore.Continua a leggere

“Con lui… Il riccone e Virginia Raggi”. Il gossip-bomba sulla sindaca di Roma lanciato dai soliti beninformati. Chi è l’uomo fortunato (e spuntano le foto) : Un abito blu, senza maniche, stretto in vita che scende largo sui fianchi, in broccato laminato e con un mantello a corredo. La sindaca di Roma Virginia Raggi sceglie un outfit firmato Renato Balestra per una serata mondana: l’occasione è quella della cena di gala per il gran premio di Formula E dello scorso fine settimana, organizzata dalla Fondazione Alberto di Monaco e patrocinata da Bulgari. Proprio qui la Raggi è stata ...

Muore a 121 anni l’uomo più vecChio del mondo - primato mai riconosciuto : E’ morto a 121 anni in ospedale Celino Villanueva Jaramillo, cileno, ritenuto l’uomo più vecchio del mondo: lo riporta il Guardian. L’uomo è deceduto nell’ospedale di San José de Mariquina mercoledì dove era stato ricoverato dopo essersi rotto tre costole cadendo dal letto. Celino Villanueva Jaramillo è nato il 25 luglio del 1896, ma non era stato riconosciuto ufficialmente come l’uomo più anziano del mondo dal ...

Animali - il cane invecChia come l’uomo : “Bisogna agire contro le stesse malattie” : invecchiamo tutti, uomini e Animali. E in alcuni casi, o meglio per alcune specie, anche i disturbi sono simili con l’avanzare dell’età. Il cane in particolare con il passare degli anni puo’ andare incontro alle stesse patologie degli esseri umani. Ad affliggere Fido possono essere infatti disfunzioni cognitive e artrosi, malattie che hanno ricadute anche sul padrone spesso inerme di fronte alla sofferenza dell’amico a ...

“Sta partorendo!”. Niente ambulanza : che succede in casa. All’ottavo mese di gravidanza - improvvisamente avverte le contrazioni. Il marito Chiama subito i soccorsi ma non c’è tempo. Quello che fa l’uomo è pazzesco : Dopo quanto accaduto di certo nessuno potrà dire che Quello è proprio suo figlio. Sì, perché quanto accaduto vicino Pavia ha davvero dell’incredibile, e del magico se vogliamo. La moglie ha iniziato ad accusare improvvisamente le contrazioni con un mese d’anticipo rispetto alla data presunta del parto. E così, di fronte alla situazione che improvvisamente si è venuta a creare, per un uomo residente a Gropello Cairoli, piccolo ...

Barbara d’Urso presenta l’uomo-elfo : "Non so quante operazioni Chirurgiche ho fatto - ma non mi fermo" : Dopo Ken e Barbie ‘umani’, nel salotto domenicale di Barbara d’Urso ha fatto la sua apparizione un altro personaggio molto particolare al limite della realtà, ovvero "l’uomo-elfo"...

Chi è Luis Padron - l’uomo elfo di Domenica Live : Uomo elfo Avanti un altro. Dopo Rodrigo Alves, il Ken umano, a Domenica Live. arriva un altro incredibile (e a dir poco inquietante) personaggio: l’Uomo elfo. Si tratta di Luis Padron, un ragazzo 27enne di Buenos Aires ossessionato dal mondo fantasy, che si è sottoposto a numerosi e delicati interventi di chirurgia plastica per assumere le sembianze di un folletto, con tanto di orecchie a punta. Chi è Luis Padron, l’Uomo elfo Luis ...

“È lui il mio compagno”. Federica stupisce tutti e Marco entra. Presentazioni ufficiali (in tv) per la Panicucci e il nuovo fidanzato : Chi è l’uomo che ha fatto capitolare la conduttrice : Federica Panicucci, conduttrice dell’amatissimo ”Mattino Cinque”, in onda quotidianamente sulla Rete ammiraglia Mediaset, si racconta in un’intervista esclusiva a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin. La splendida conduttrice parlerà per la prima volta dei tanti cambiamenti avvenuti ultimamente nella sua vita e presenterà al pubblico Marco Bacini, il suo nuovo fidanzato, che per la prima volta è entrato in uno ...

Spider-Man - tutti i videogioChi dell’Uomo Ragno dal 1978 a oggi : In occasione dell’annuncio della data ufficiale per il nuovo gioco di Spider-Man realizzato da Insomniac Games, che arriverà in esclusiva per PlayStation 4 il prossimo 7 settembre, proviamo a ripercorrere in questa retrospettiva la storia videoludica di uno dei più amati supereroi. Il rapporto che ha legato, tra alti e bassi, l’arrampicamuri al mondo dei videogiochi parte dal lontano 1978 quando si ritrova a essere protagonista della ...