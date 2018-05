Champions | Klopp su Roma-Liverpool | Non siamo il Barça | non è facile segnarci 3

PAGELLE/ Liverpool-Roma - 5-2 - : i voti della partita. Insufficienza per Klopp e Di Francesco - Champions League - : Le PAGELLE di Liverpool Roma: i voti della partita, semifinale di Champions League. Ecco i migliori e i peggiori in campo.

PAGELLE/ Liverpool-Roma (5-2) : i voti della partita. Insufficienza per Klopp e Di Francesco (Champions League) : Le PAGELLE di Liverpool Roma (5-2): i voti della partita che si è giocata ad Anfield Road,, semifinale di andata di Champions league. Ecco i migliori e i peggiori in campo.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 08:52:00 GMT)

Champions - da Klopp a Heynckes passando per Di Francesco : quegli attaccanti trasformati in difensori : Che poi nel mondo non esistono più grandi difensori in assoluto, beh, questo è un altro discorso. O forse no. Ma stavolta vincerà chi segna di più. Tags Argomenti: Champions League bayern monaco Real ...

Champions League - Liverpool-Roma : show di Klopp : ... Spero ci sia la solita atmosfera che si respira ad Anfield, quella che ci ha reso famosi in tutto il mondo. Dobbiamo rispettare la Roma Simpatico il siparietto finale con l'interprete che ha ...

Calcio - Champions League 2018 : il Liverpool ai raggi X. La truppa di Jurgen Klopp per fare la storia : Appuntamento con la storia, in un remake atteso 34 anni: domani va in scena Liverpool-Roma, gara valida per l’andata delle semifinali della Champions League di Calcio. Andiamo a scoprire la rosa del club inglese. Loris Karius: portiere tedesco 24enne, da gennaio è diventato il titolare della squadra di Klopp. Nella fase ad eliminazione diretta ha subito un solo gol, nel ritorno contro il Manchester City nei quarti. Simon Mignolet: portiere ...

Champions League - Klopp incredulo : 'Roma in semifinale? Pensavo a uno scherzo'. Su Salah... : E chissà che i loro destini non possano incrociarsi per davvero anche in semifinale. Perché, al momento, in attesa di Real-Juve e del Bayern che parte con un vantaggio sul Siviglia di Montella, in ...

Champions : Klopp : 'Liverpool favorito - pronostico non conta' : "C'è ancora tanto lavoro da fare. Non contano i favori dei pronostici, dobbiamo andare in semifinale. Contro il City servirà il miglior Liverpool. Non abbiamo più chance rispetto a loro, sarà un ...

Champions - Klopp sfida Guardiola 'E possibile battere anche i migliori' : Volevamo andare il più avanti possibile ed è quindi normale dover affrontare le migliori squadre al mondo - spiega il tecnico tedesco in conferenza stampa -. Il City ha grandissima fiducia nei suoi ...

Champions - Klopp sfida Guardiola : "Una gara al top - come nel 4-3 di gennaio" : Due grandi personaggi, non si discute: la vigilia di Liverpool-Manchester City è nel segno dei due allenatori, Jurgen Klopp e Pep Guardiola. Domani è il primo atto di una doppia sfida di Champions ...

Champions League - Liverpool-Porto 0-0 : Klopp e Salah volano ai quarti di finale : LIVERPOOL - Una pura formalità, come il titolo di uno dei film più fortunati di Tornatore. Liverpool-Porto è una partita da 0-0, ma senza alcuna pretesa: per la squadra di Sergio Conceicao recuperare ...