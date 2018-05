Champions | Heynckes | “il Bayern combatterà”

calcioweb.eu

(Di martedì 1 maggio 2018) “Non credo sia importante quante volte abbiamo giocato contro il Real Madrid e chi ha vinto o perso. E poi oggi le squadre saranno diverse da quelle della scorsa stagione. So solo che possiamo creare occasioni da gol e dovremo essere bravi a colpire al momento giusto”. Il tecnico delJupp, In passato alla guida anche del Real è ottimista nonostante la sconfitta casalinga (1-2) dell’andata. “Dobbiamo far vedere di avere fame – dice -, anche se non ci attende un compito facile. Il Real Madrid è abituato a giocare partite così importanti, ma lo siamo anche noi e combatteremo. Siamo cresciuti e vogliamo andare in finale, anche se sappiamo che loro faranno di tutto per impedircelo”. Anche per, come per Rodriguez e Muller, il modo per battere il Real sarà essere più concreti in zona gol rispetto all’andata. “Dovremo ...