"Non si possono più dare incentivi alle imprese dove ci sono infortuni e infortuni mortali", ha detto Camusso () dal palco del 1° maggio a Prato."Giù le mani dal testo unico sugli appalti,vogliamo più garanzie non meno"ha aggiunto."La formazione non può essere un optional, non si può risparmiare sulla". "Basta!Non si può e non si deve morire di lavoro",chiede Furlan()."Troppi morti sul lavoro solo per il profitto", aggiunge Barbagallo (Uil),"siamo allo stesso livello di mortalità del 1911".(Di martedì 1 maggio 2018)