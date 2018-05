C' era una volta il totem del Primo Maggio

Valanga in Svizzera : un morto e una donna ferita : Un’altra vittima sulle Alpi svizzere: un francese è stato travolto da una Valanga nel pomeriggio di ieri e deceduto in serata all’ospedale di Berna. Con il 49enne è stata investita anche una donna, uscita autonomamente dalla massa nevosa, ferita ma in buone condizioni di salute. La slavina si è staccata durante la salita del Feechopf, nel Vallese. I soccorritori, allertati dalla donna, sono giunti in elicottero, ed hanno trovato e ...

Tragedia sulle Alpi - morti 5 italiani : «Bloccati da una bufera di neve». Gravi altre quattro persone : Un bilancio dramamtico quello della Tragedia sulle Alpi svizzere nella zona della Pigna d'Arolla: nell'incidente di ieri, ci sono 5 morti, e non soltanto la guida Alpina italiana Marco...

"È la mia grande avventura. Speriamo reggano le gambe". L'ultimo sms di una dei 5 alpinisti italiani morti in Svizzera : Sono 5, tutti italiani, gli alpinisti morti nella zona della Pigna d'Arolla, sulle Alpi svizzere. Uno dei feriti gravi è deceduto in ospedale nelle ultime ore. Oltre alla guida alpina Mario Castiglioni di 59 anni, comasco ma residente in Svizzera, gli altri quattro alpinisti morti per assideramento sono bolzanini, molto conosciuti negli ambienti del Cai, e amici da tempo. Tra questi Elisabetta Paolucci di 44 anni, insegnante di scuola ...

Nove vittime del maltempo sulle Alpi tra Svizzera - Francia e Monte Rosa. Tra loro una guida italiana : La tempesta sulle Alpi svizzere ha colto di sorpresa un gruppo formato da 14 Alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca. Quattro i morti, 5 le persone gravi per ipotermia. Tra le vittime anche la guida Alpina italiana Marco Castiglioni. Morti inoltre sul Monte Monch 2 Alpinisti svizzeri. Altre due vittime in Francia e una in Italia, sul versante Sud del Monte Rosa

Svizzera - 6 escursionisti morti : c’è anche una guida italiana. Sorpresi da una bufera di neve - hanno trascorso la notte al gelo : Non sono riusciti a raggiungere il rifugio perché Sorpresi da una bufera di neve. Un imprevisto che è costato la vita a 6 escursionisti, quattro sciatori e due scalatori, mentre altri 5 lottano tra la vita e la morte. Una delle vittime è una guida alpina italiana, Marco Castiglioni, comasco di 59 anni, che conduceva il gruppo intrappolato dal gelo. Gli undici facevano parte di una cordata di 14 persone di nazionalità italiana, francese e tedesca ...

