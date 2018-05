Catania | domani operai in sciopero nei cantieri della Metropolitana

Gennuso domani davanti al Gip di Catania - uno dei suoi difensori : 'Non c'è prova di soldi dati al clan di Avola' : "Dalla lettura dell'ordinanza dei magistrati non ho trovato la prova del concreto scambio di denaro". Lo afferma Mario Fiaccavento, legale di Giuseppe Gennuso, il parlamentare regionale di Rosolini ...

Catania - forti raffiche di vento a Caltagirone : il Comune raccomanda prudenza - “non uscite di casa fino a domani” : Allerta meteo e danni, oggi, a Caltagirone, a causa delle forti raffiche di vento. Dal municipio, dove la Protezione civile è impegnata a ridurre i disagi, si raccomanda, pertanto, “prudenza, limitando al necessario le uscite fuori casa sino alla prima mattinata di domani 15 aprile, quando è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche“. L'articolo Catania, forti raffiche di vento a Caltagirone: il Comune raccomanda ...

Il Catania domani al 'De Simone' di Siracusa : giocherà il derby contro l'Akragas : Il Catania torna domani pomeriggio al "De Simone " di Siracusa per affrontare l'Akragas. Per motivi di ordine pubblico, così com'era prevedibile, la trasferta è stata vietata ai tifosi rossazzurri, ma ...

Sicilia : A19 Palermo-Catania chiusa domani notte in entrambe le direzioni : Palermo,11 apr. (AdnKronos) - L’autostrada A19 Palermo-Catania rimarrà chiusa, in entrambe le direzioni, tra lo svincolo di Trabia e quello di Termini Imerese, dalle 23 di giovedì 12 aprile alle 4 di venerdì 13 aprile. Il provvedimento, rende noto l'Anas, è necessario per consentire al gestore elett

Morbillo : domani riunione operativa a Catania : domani, domenica 8 aprile, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, sara’ in visita all’Ospedale Garibaldi Centro di Catania dove è prevista una riunione per fare il punto della situazione sui casi di Morbillo. Alla riunione, prevista per le 16.30, parteciperanno il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Giammanco con il direttore sanitario Francesco Luca, il responsabile del Dipartimento prevenzione ...